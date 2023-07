Letzte Austrian Bowl in St. Pölten?

Football und St. Pölten? Das gehört irgendwie zusammen. Die NV Arena hat sich als würdige Finalspielstätte bewiesen. Fassungsvermögen, Wien-Nähe, Ambiente rund um das Stadion – einen besseren Standort können sich die Footballer nicht wünschen.

„Wir wissen aber schon heute, dass wir nächstes Jahr nicht mehr in St. Pölten sind“, berichtet Verbands-Generalsekretär Christoph Seyrl. Der Hintergrund? Der Natur-Kunst-Hybrid-Rasen wird geplanterweise im nächsten Sommer wieder saniert. Vor zwei Jahren brachte ein Pilz-Befall den Zeitplan durcheinander, weshalb die Austrian Bowl kurzfristig abgesagt werden musste. „Ich versteh's. Dieses Risiko wollen beide Seiten natürlich nicht eingehen.“

Das diesjährige Finale (Spielbeginn 19 Uhr) findet aber noch in der NV Arena statt. 2.700 Karten sind bislang im Vorverkauf weg. Im Vorjahr kamen 4.800. Der Rekord stammt aus dem Jahr 2019, als 5.500 Football-Fans nach St. Pölten strömten. „Irgendwo dazwischen wollen wir landen“, kalkuliert Seyrl. Die billigste Karte kostet Vollpreis 15 Euro und „ist somit billiger als so manches Eis“, rechnet Seyrl launig vor. Und dafür gibt's nicht nur Football, sondern auch Musik: In der Halftime-Show wird Julian le Play für Stimmung sorgen.

Quarterback-Youngster soll Vikings zum Sieg führen

Sportlich erwartet die Football-Fans eine Neuauflage des Vorjahres-Endspiels: Danube Dragons gegen Vienna Vikings. Favorit lässt sich keiner ausmachen. Eine Besonderheit dieses Duells: Mit dem routinierten Alexander Thury (Danube Dragons) und Youngster Michael Szabo (AFC Vienna Vikings) stellen die beiden Finalteilnehmer jeweils einen österreichischen Quarterback – und unterstreichen damit die tolle Entwicklung im heimischen Football.

Ab 15 Uhr steigt die Silver Bowl, das Endspiel der 2. Liga. Die Silver Bowl XXV. Dort trifft Ultimate Amstetten Thunder aus Niederösterreich auf die Vienna Knights aus Wien. Das Rahmenprogramm rund um das Stadion beginnt ab 14 Uhr.

Das sagen die Head Coaches

Danube Dragons Head Coach Fred Armstrong: "Nachdem ich bereits 1995 Nationalteam Head Coach von Österreich war, ist der Austrian-Bowl-Einzug mit den Danube Dragons nun natürlich etwas Besonderes. Jedes Team musste in dieser Saison Rückschläge einstecken, Verletzungen hinnehmen - aber unsere Dragons haben sich den Finaleinzug verdient. Wir blicken dem Finale gegen die Vikings mit großer Vorfreude entgegen."

Vienna Vikings Head Coach Ivan Zivko: "Es ist das Duell Teil zwei der beiden Wiener Kontrahenten, wir freuen uns natürlich sehr, dass wir in der aktuellen Situation (Anm. viele Verletzungen), in der wir sind, in der Austrian Bowl stehen. Die Vikings und Dragons haben generell eine lange Historie. Interessant für mich ist, dass wir es geschafft haben, mit einem 18-Jährigen Quarterback (Michael Szabo) in ein Finale zu kommen. Emotional natürlich eine große Sache für uns. Gerade nach dem Spiel gegen Prag geht es für uns in eine sehr gute Richtung, die Spieler sind sehr motiviert und freuen sich, dass wir in dieser Situation an der Austrian Bowl teilnehmen können."