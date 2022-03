An die Platte, fertig, los! Eine Woche im Zeichen des Tischtennis

Werbung

Mit 180 Stundenkilometern zischt die Plastikkugel übers Netz, wenn die Profis am Werk sind. „Tischtennis ist nicht nur schnell, sondern auch vielseitig. Und kann bis ins hohe Alter gespielt werden“, sagt Stefan Fegerl, seit dem Vorjahr Vizepräsident des Österreichischen Tischtennisverbandes.

Die ehemalige Nummer 19 der Welt ist „volley“ in die Funktionärsriege gewechselt – und hat in Zeiten der Pandemie einiges zu tun. „Die Hallenschließungen in Coronazeiten haben unseren Sport schwer getroffen, den Vereinen Mitglieder gekostet“, weiß Fegerl.

Auch Größen haben klein angefangen

Die erste April-Woche steht deshalb ganz im Zeichen des Tischtennis, in zahlreichen NÖ-Vereinen gibt’s Schnuppertrainings und Aktionen, um die „next Generation“ in die Halle zu locken.

Zu den Shootingstars unter den NÖ-Talenten gehört Julian Rzihauschek. Der mittlerweile 13-Jährige gewann im Vorjahr als jüngster Spieler überhaupt eine Partie in der Champions League. Corona hat dem Youngster eine eigene „Tischtennisheimat“ beschert. In der elterlichen Gärtnerei stampften Mama Barbara und Papa Karl eine kleine Trainingshalle aus dem Boden. „Sonst hätte ich über Wochen praktisch nichts machen können!“

Ganz so professionell müssen’s Einsteiger nicht anlegen. „Dreimal in der Woche sollte man aber schon üben, um bald schöne Ballwechsel spielen zu können“, weiß Fegerl.

Klein angefangen haben auch spätere Größen wie der Waldviertler Fegerl. „Nämlich im Stadl daheim. Mein Bruder hat einen Tischtennistisch bekommen, mein Vater hat mir ein Stockerl gebaut, damit ich auch mitspielen kann.“

Keine drei Jahre alt war Fegerl damals. Ähnlich früh begonnen hat auch Rzihauschek. „Allerdings bin ich damals mit dem Schläger auf dem Tisch gesessen“, grinst der junge Niederösterreicher. Heute gehört er zu den heißesten Eisen der Nachwuchsszene.

„Gerade bei der Jugendförderung haben wir in den letzten Monaten angesetzt, auch bei den Mädchen frische Akzente gesetzt“, schildert Fegerl, der seinem „Erben“ ein gutes Zeugnis ausstellt: „Julian ist für sein Alter sehr reif. Er wird seinen Weg machen. So wie ich meinen Weg gemacht habe ...“