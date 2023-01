Skispringen im Happel-Stadion

Werbung

Für skibegeisterte Kinder aus Niederösterreich und Wien geht es hoch hinaus: Die Stadtadler, der einzige Skisprungclub in Niederösterreich und Wien, bauen im größten Stadion Österreichs eine kleine Schanze auf. Damit haben Mädchen und Burschen im Ernst-Happel-Stadion in Wien die Gelegenheit, das Skispringen zu versuchen. Ob Schnee liegt oder nicht, ist dabei egal. Die Kinder springen über eine echte Anlaufspur und landen dann auf einer Art Rasenteppich.

Das Angebot richtet sich an Kinder zwischen sechs und neun Jahren, die schon Skifahren können. Das Schnuppertraining findet an den beiden Wochenenden 14. und 15. sowie 21. und 22. Jänner statt. Genauere Infos gibt es hier.

Die Stadtadler sind – obwohl sie nicht gerade im hochalpinen Teil des Landes daheim sind – einer der größten Skisprungclubs Österreichs. Er zählt 200 Mitglieder unter anderem aus den NÖ-Regionen Schwechat, Baden, Mödling, Tulln und dem Wienerwald. Mit Paul Kaman (9) aus Himberg und Theo Danner (10) aus Eichgraben kommen auch zwei Kindervierschanzentournee-Gesamtsieger aus Niederösterreich.

Trainiert wird sonst in der Steiermark oder in Oberösterreich

Für gewöhnlich wird aber nicht im Fußball-Stadion trainiert. Nachdem weder die Bundeshauptstadt noch Niederösterreich eigene Nachwuchs-Schanzen haben, fahren die Athletinnen und Athleten fast jedes Wochenende mit ihren Trainerinnen und Trainern zu Schanzen in anderen Bundesländern wie etwa Mürzzuschlag oder Eisenerz in der Steiermark oder Hinzenbach und Höhnhart in Oberösterreich. Ihre wöchentlichen Konditionstrainings absolvieren die Stadtadler in Wien-Leopoldstadt, Donaustadt oder Liesing.