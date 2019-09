Für die Junior-Bewerbe des WACHAUmarathons ist traditionell der Samstag reserviert. Wenn das Ziel bereits steht, der Zielraum mit Tribünen ausgestattet ist und gespannte Stimmung in der Luft liegt, gehen die Kinder und Jugendlichen in Krems an den Start.

Je nach äußeren Bedingungen kommen zwischen 400 und 500 junge Läuferinnen und Läufer zwischen drei und 16 Jahren im Zielgelände auf ihre Kosten. Ehemalige und aktuelle österreichische Spitzenläufer stehen als Motivation bereit und begleiten jeden Lauf vom Start weg bis ins Ziel.

Bewegung für mehr Gesundheit – schon im Kindesalter. Ziel war und ist es, schon bei den Kleinsten die Lust an Bewegung und sportlicher Betätigung im Freien zu wecken. Daher steht auch beim sportlichen Wettkampf in der Wachau vor allem bei den Kleinsten der Spaß im Vordergrund.

Viel Applaus für jedes Kind ist dafür die perfekte Motivation! Zusätzlich gibt es für jede Teilnehmerin und jeden Teilnehmer Medaillen und Fotos vom Event von Partner Niederösterreichische Sparkassen, die seit vielen Jahren auch mit ihrem Busservice für Schulklassen und Gruppen nicht nur vielen Kindern den Start ermöglichen, sondern auch für eine tolle Atmosphäre beim WACHAU Junior Marathon sorgen.

Wir wünschen viel Erfolg und vor allem viel Spaß!