Auf zu den „Aigner-Spielen“

Niederösterreich reist mit einem kleinen, aber feinen Team zu den Paralympics nach China. Der Neunkirchner Johannes Aigner krönte sich vor wenigen Wochen zum Doppelweltmeister, ist in Peking eine der größten ÖPC-Hoffnungen. Der 16-Jährige will sich aber nicht zu viel Druck auferlegen: „Es sind meine ersten Paralympics. Eine Medaille ist das Ziel.“

Auch Zwillingsschwester Barbara, die mit Thomas Sykoras Tochter Klara als Guide an den Start geht, holte jüngst WM-Gold. Selbstvertrauen nehmen die Aigners also reichlich mit nach Peking. Komplettiert wird das NÖ-Team, wie könnte es anders sein, von zwei weiteren Aigner-Geschwistern. Veronika steht mit Unterstützung von Schwester Elisabeth am Start. Eine Medaille wäre für Veronika allerdings eine Überraschung. Sie schaffte es, nach Kreuzbandrissen in beiden Knien, gerade noch rechtzeitig zu den Spielen fit zu werden.

Kurzfristig sprang Lorenz Lampl als Guide für die Salzburger Langläuferin Carina Edlinger ein.

„Ihr seid großartige Vorbilder und habt euch die Teilnahme am bedeutendsten Sportevent der Welt verdient. Genießt es!“, gab Sportlandesrat Jochen Danninger den sieben Niederösterreichern mit auf die Reise.