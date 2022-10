Aufsteiger für St. Pölten keine Hürde

Werbung

Beide Teams starteten ob der jüngsten Negativerlebnisse durchwachsen in die Partie. Fürstenfeld verlor zuerst den Ballast und kam zu einem 7:0-Lauf. Der SKN hatte nach fünf Minuten erst vier Punkte auf dem Konto, arbeitete sich im Laufe des ersten Abschnitts aber in die Partie und lag nach zehn Minuten nur mehr knapp zurück: 18:19.

Das zweite Viertel verlief ausgeglichen, bis Lewis seiner Mannschaft bei seinem Comeback nach langer Verletzungspause die nötige Power verlieh. Der US-Amerikaner markierte in knapp drei Minuten sieben Punkte, dank seines Landsmanns Holton sicherte sich der SKN schließlich eine 38:31-Pausenführung.

Holton mit 34 Punkten

Nach 14 Zählern in der ersten Hälfte legte Holton nach der Pause 20 drauf. Zwölf im dritten Viertel, in dem St. Pölten bereits mit plus 14 vorne lag (52:38), immerhin neun blieben als Polster für die letzten zehn Minuten über.

In diesem hatte man wieder einen Vorsprung von 14 Punkten (65:41), Sicherheit war aber nicht zu spüren. Fürstenfeld kam auf sieben heran, ehe Holton den Sack endgültig zu machte. 17 von 19 SKN-Zählern im Schlussabschnitt erzielte Holton gemeinsam mit Kaltenbrunner (neun). Der gebürtige St. Pöltner legte mit insgesamt 18 Punkten seine Karrierebestleistung aufs Feld.

Positiv: Die Wölfe hielten den Aufsteiger in seiner Heimhalle bei 69 Punkten. "Unsere Defense hat sehr solide gespielt. Ich denke, das war der Schlüssel zum Sieg", fand St. Pöltens Headcoach Mike Coffin.

FÜRSTENFELD PANTHERS - SKN ST. PÖLTEN BASKETBALL 69:76 (19:18, 12:20, 15:19, 23:19). - SKN: Holton 34, Kaltenbrunner 18, Mbemba 10 (Double-Double mit 10 Rebounds), Lewis 9, Ersoy 3, Ferguson 2, Jagsch, Dukity, Angerbauer, Atasoy.