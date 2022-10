PRAE vor Valorisierung

Werbung

Es gebe gar nicht so wenig Freibeträge im Steuerrecht, die seit Jahrzehnten nicht wertangepasst wurden, lässt Werner Steinwender wissen. Der Wilhelmsburger Steuerberater ist als NÖFV-Funktionär der Experte im Verband, wenn es um Steuerfragen geht. Die Valorisierung der seit ihrer Einführung 2009 unveränderten PRAE hält er für dringend notwendig.

Maximal 540 Euro monatlich und 60 Euro pro Tag dürften Trainer oder Spieler aktuell von Sportvereinen als pauschale Aufwandsentschädigung bezahlt bekommen, ohne dafür Abgaben zahlen zu müssen. Zuletzt häuften sich die Signale, dass sich dieser Betrag erhöhen wird. „Da ist bereits etwas in Bewegung“, weiß Sportlandesrat Jochen Danninger. Wertangepasst wäre ein Betrag um die 700 Euro angemessen.

PRAE für Schiedsrichter eher ungeeignet

Übrigens: Steinwender war jahrelang als Schiedsrichter unterwegs, kennt also auch die Sorgen und Bedürfnisse der Unparteiischen. Die haben grundsätzlich auch das Recht die PRAE geltend zu machen. Steinwender würde es ihnen aber nicht raten. Schiedsrichter bekommen für ein Spiel in der Regel mehr (109 Euro für 2. Klasse-Spiel) als die 60 Euro, die höchstens pro Tag über die PRAE abgerechnet werden dürften. „Und außerdem fährt so gut wie jeder Schiedsrichter besser damit, wenn er die tatsächlichen Aufwände abrechnet.