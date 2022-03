Footballer kehren nach St. Pölten zurück

Am 30. Juli erwartet die Football-Fans wieder einmal ein wahres Football-Fest, das neben der Austrian Bowl XXXVII auch ein weiteres Spiel mit Überraschungsfaktor bieten wird. Dazu laufen bereits Verhandlungen über eine Halftime-Show, die bei ihrer Premiere 2019 mit dem Auftritt von Josh großen Anklang fand. Eine abwechslungsreiche Pregame-Area sowie ein vielfältiges Gastro-Angebot runden das umfangreiche Rahmenprogramm ab.

AFBÖ-Präsident Eschlböck erwartet 5.000 Zuschauer

AFBÖ Präsident Michael Eschlböck: „Ich bin nach den zwei schwierigen Jahren sehr zuversichtlich, dass wir an den Erfolg von 2019 anschließen werden. Die NV Arena ist für die Austrian Bowl das ideale Stadion. Mit der Halftime Show und dem Entertainment-Programm im und um das Stadion bieten wir den Fans einen umfassenden, tollen und unterhaltsamen Football-Tag. Ich freue mich, auch heuer wieder über 5.000 Football-Begeisterte in der NV Arena begrüßen zu dürfen.“

Nachdem die Austrian Bowl seit 2018 in der NV Arena beheimatet ist und allen Zuschauerinnen und Zuschauern auch weiterhin ein unvergleichliches Football-Erlebnis ermöglichen möchte, bleiben die Ticketpreise in nahezu allen Kategorien unverändert. Lediglich im Premiumcorner, der mit 300 Tickets limitiert ist, musste der Preis an das Konsumationsverhalten der Gäste angepasst werden. Wie in den vergangenen Austrian Bowls in der NV Arena werden auch heuer zwei Blöcke für die Fans der Finalisten reserviert.

Im Vorjahr mussten die Footballer bekanntlich nach Tirol ausweichen, weil in St. Pölten der neu verlegte Rasen aufgrund eines Pilzbefalls nicht rechtzeitig spieltauglich war. Diesmal steht einem packenden Finaltag aber nichts im Weg. Tickets können ab sofort unter www.oeticket.com bestellt werden. Frühbucher können mit der Early-Bird-Aktion, die bis zum 27. März läuft, beim Kauf eines VIP- oder Kategorie 1-Tickets Geld sparen.

AFL erstmals mit zehn Vereinen

Die Austrian Bowl XXXVII wird der Abschluss eines aufregenden neuen Abenteuers. Nach zwei Jahren der Pause ist die AFL mit nun 10 Teams wieder zurück. In zehn Runden Grunddurchgang garantieren Spiele auf Augenhöhe eine spannende und ausgeglichene Saison. Die beiden ELF-Teams aus Wien und Innsbruck stellen mit den Dacia Vikings und den Swarco Raiders Tirol zwei Mannschaften, die absolut kompetitiv sein werden. Dazu werden die Verfolger der vergangenen Jahre ebenfalls einen Anspruch auf den Einzug in die Austrian Bowl XXXVII erheben. Die Newcomer werden durch das zweijährige Einfrieren der Liga außerdem genug Zeit bekommen, sich an das Niveau der AFL anzupassen. Auch dort werden sehr packende Duelle erwartet. Ab der zweiten Saisonhälfte wird der ORF das Spiel der Woche LIVE übertragen.

Die Vereine der neuen 10er-Liga wollen die Marke „AFL“ wieder stärken. Daher wurde nun eine eigene AFL-Landingpage sowie ein neuer Social-Media-Auftritt auf Facebook und Instagram unter diesem Markendach kreiert, wo in enger Zusammenarbeit zwischen den Vereinen und dem Verband alle Infos zur Liga erscheinen werden.

Der Start der neuen Saison steht kurz bevor: Im Eröffnungsspiel am 27. März um 14 Uhr empfangen die Danube Dragons den Silver-Bowl-Sieger und Liga-Neuling Salzburg Ducks.

Die Teilnehmer der AFL im Überblick:

Swarco Raiders Tirol, Dacia Vikings, Projekt Spielberg Graz Giants, Danube Dragons, Prague Black Panthers, Mödling Rangers, Atrium Steelsharks Traun, Salzburg Ducks, Znojmo Knights, Telfs Patriots