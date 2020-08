Die rot-weiß-rote Bilanz nach der Gruppenphase der Baden Open fällt zwiegespalten aus. Tobias Winter und Julian Hörl holten den einzigen ÖVV-Gruppensieg. Sie stehen damit direkt im Viertelfinale. Nach einer engen Auftaktpartie gegen die Schweizer Métral/Haussener (23:25 24:22 13:15) fixierten Winter/Hörl mit einem klaren Erfolg über die Titelverteidiger Clemens Doppler und Alexander Horst den Gruppensieg (21:16 21:9). "Das erste Spiel war in Ordnung, das zweite leider eine Katastrophe. Jetzt heißt es Abhaken und morgen

Vollgas geben", war Horst nach der Niederlage klarerweise geknickt. Bei Landsmann Hörl war die Gemütslage freilich anders: "Es lauft sau gut. Aus der Quali zum Gruppensieg. Wir freuen uns auf das Viertelfinale.“

Nach Überraschung Gruppensieg verpasst

Für eine Überraschung am ersten Tag des Hauptbewerbs sorgte der Bad Fischauer Mathias Seiser mit seinem Partner Moritz Kindl. Sie schlugen im ersten Match die an Nummer drei gesetzten Polen Bryl/Miszczuk. Im Kampf um den Gruppensieg hatten die beiden aber gegen ein weiteres Außenseiter-Duo das Nachsehen. Die Slowenen Zemljak/Pokeršnik siegten in drei Sätzen. In Gruppe D verloren Robin Seidl und Philip Waller im Duell der Auftaktsieger gegen die Schweizer Krattiger/Breer. Gleich erging es Moritz Pristauz und Lorenz Leitner gegen die Schweizer Heidrich/Gerson. Nach ihren Auftaktschlappen kämpften sich noch die ÖVV-Paare Alexander Huber/Christoph Dressler und Maximilian Trummer/Felix Friedl in die Zwischenrunde.

Titelverteidigerin Plesiutschnig vor dem Aus

Bei den Damen konnten nur die Leobersdorfer Zwillinge Natalie und Teresa Strauss ihr erstes Match gewinnen - 2:0 gegen die Deutschen Bieneck/Schneider. Gegen die Swiss-Girls Heidrich/Vergé-Dépré setzte eine 0:2-Niederlage (17:21 16:21). Damit müssen die Strauss-Sisters genauso in die Zwischenrunde wie Plesiutschnig/Klinger, die nach einer Pleite, gegen die Schweizerinnen Böbner/Vergé-Dépré die Nerven behielten, in drei Sätzen siegten. Für Eva Freiberger/Viktoria Fink und Franzsika Friedl/Eva Pfeffer ist das Turnier nach zwei Niederlagen bereits wieder vorbei. Neben Heidrich/Vergé-Dépré stehen die Deutschen Sude/Borger, die Tschechinnen Hermannova/Slukova und die topgesetzen Betschart/Hüberli aus der Schweiz bereits im Viertelfinale. Die Turnierfavoritinnen waren aber noch nicht überzeugend: "Wir freuen uns über den Gruppensieg, jedoch hat sich noch nicht alles super angefühlt. Steigern

wollen wir uns jedenfalls noch in der K.o.-Phase.“

DAMEN

Gruppe A: 1. Betschart/Hüberli (SUI), 2. Kvapilova/Kubickova (CZE), 3. Ceynowa/Kociolek (POL), 4. Friedl/Pfeffer (AUT).

Gruppe B: 1. Heidrich/Vergé-Dépré (SUI), 2. Strauss/Strauss (AUT), 3. Bieneck/Schneider (GER), 4. Grüne/Ottens (GER).

Gruppe C: 1.Hermannova/Slukova (CZE), 2. Menegati/Orsi Toth (ITA), 3. Scampoli/Bianchin (ITA), 4. Freiberger/Fink (AUT).

Gruppe D: 1. Sude/Borger (GER), 2. Schulz/Müller (GER), 3. Klinger/Plesiutschnig (AUT), 4. Böbner/Vergé-Dépré (SUI).

Zwischenrunde 1, 10 Uhr: Scampolo/Bianchin (ITA) - Kapilova/Kubickova (CZE).

Zwischenrunde 2, 10 Uhr: Ceynowa/Kociolek (POL) - Strauss/Strauss (AUT).

Zwischenrunde 3, 11 Uhr: Schulz/Müller (GER) - Bieneck/Sude (GER).

Zwischenrunde 4, 11 Uhr: Menegati Orsi Toth (ITA)/Klinger/Plesiutschnig (AUT).

Viertelfinale 1, 14 Uhr: Heidrich/Vergé-Dépré (SUI) - Siegerinnen Zwischenrunde 1.

Viertelfinale 2, 14 Uhr: Siegerinnen Zwischenrunde 2 - Sude/Borger (GER).

Viertelfinale 3, 15 Uhr: Hermannova/Slukova (CZE) - Siegerinnen Zwischenrunde 3.

Viertelfinale 4, 15 Uhr: Siegerinnen Zwischenrunde 4 - Betschart/Hüberli (SUI).

HERREN

Gruppe A: 1. Winter/Hörl (AUT), 2. Doppler/Horst (AUT), 3. Métral/Haussener (SUI), 4. Klasnic/Milic (SRB).

Gruppe B: 1. Heidrich/Gerson (SUI), 2. Pristauz/Leitner (AUT), 3. Trummer/Friedl (AUT), 4. Bercik/Dumek (CZE).

Gruppe C: 1. Zemljak/Pokeršnik (SLO), 2. KIndl/Seiser (AUT), 3. Huber/Dressler (AUT), 4. Bryl/Mosczczuk (POL).

Gruppe D: 1. Krattiger/Breer (SUI), 2. Seidl/Waller (AUT), 3. Windisch/Cottafava (ITA), 4. Rudol/Kruk (POL).

Zwischenrunde 1, 12 Uhr: Huber/Dressler (AUT) - Doppler/Horst (AUT).

Zwischenrunde 2, 12 Uhr: Windisch/Cottafava (ITA) - Pristauz/Leitner (AUT).

Zwischenrunde 3, 13 Uhr: Kindl/Seiser (AUT) - Métral/Haussener (SUI).

Zwischenrunde 4, 13 Uhr: Seidl/Waller (AUT) - Trummer/Friedl (AUT).

Viertelfinale 1, 16 Uhr: Heidrich/Gerson (SUI) - Sieger Zwischenrunde 1.

Viertelfinale 2, 16 Uhr: Sieger Zwischenrunde 2 - Zemljak/Pokeršnik (SLO).

Viertelfinale 3, 17 Uhr: Krattiger/Breer (SUI) - Sieger Zwischenrunde 3.

Viertelfinale 4, 17 Uhr: Sieger Zwischenrunde 4 - Winter/Hörl (AUT).