ASV Pressbaum ist zum vierten Mal Staatsmeister

Die Badminton-Bundesliga ist seit Jahren extrem ausgeglichen und sorgt in den Play-off-Spielen regelmäßig für wahre Dramen. Aber normalerweise wissen die Fans schon, was sie ungefähr erwartet. Die meisten Finalspiele waren in den letzte Jahren immer gut ausrechenbar, ein „Umfaller“ entschied dann schon in aller Regel eine Serie. Nicht so heuer!

Zwei völlig konträre Finalspiele im Sacre Coeur, aber derselbe Sieger

Wie ausgeglichen die Mannschaften aus Pressbaum und Traun waren, lässt sich allein daran zeigen, dass die Spielverläufe bei den Begegnungen im Pressbaumer Sacre Coeur am Samstag und Montag völlig konträr waren. Die Pressbaumer gewannen am Entscheidungstag zwar wie schon am Samstag das erste Herrendoppel und verloren das Dameneinzel, gerieten dann aber durch Niederlagen im Damendoppel und dem ersten Herreneinzel mit 1:3 in Rückstand. Am Samstag hatten sie zu diesem Zeitpunkt 3:1 geführt. Die Chance auf den Titel schien zu diesem Zeitpunkt am Montag daher so gut wie dahin.

Umstellung im Damendoppel bringt Traun den Erfolg

Dabei war die Niederlage im Damendoppel nicht ganz überraschend gekommen, galt dieses Spiel doch schon am Samstag eher als „Umfaller“ der Oberösterreich. Diesmal standen Alzbeta Basova und Carina Meinke daher auch den Traunerinnen Catlyn Kruus und Florentina Constantinescu statt Sabina Balut gegenüber. Mit dieser Aufstellungsvariante wollten die Trauner wohl eine erneute Niederlage verhindern, was ihnen eben auch gelingen sollte. Meinke/Basova konnten nicht ganz an ihre tolle Leistung vom Samstag anknüpfen, und so unterlagen sie knapp in zwei Sätzen mit 19:21, 16:21.

„Müder“ Zulkarnain verliert erstmals in Pressbaum

Vor allem die Niederlage von Iskander Zulkarnain kam dann aber völlig unerwartet für die Pressbaumer Fans. Nicht nur hatte der 32-jährige Malaie in Diensten des ASV noch am Samstag Trauns Franzosen förmlich aus der Halle geschossen, ganz allgemein galt Zulkarnain als ehemalige Nummer 23 der Welt bislang in Österreichs Bundesliga in seinen zwei Jahren, in denen er hier spielt, als ziemlich unantastbar. „Ich hab mich aber heute von Anfang an extrem Müde gefühlt“, wusste Zulkarnain am Ende auch nicht so recht, woran das lag. Fakt ist jedenfalls auch, dass Filimon am Montag deutlich besser spielte als noch am Samstag und Zulkarnain klar besiegen konnte. Und schon einmal hat Filimon den Pressbaumern den Titel mit einem überragenden Finaltag gekostet. Doch diesmal sollte auch die Ausnahmeleistung des Franzosen für Österreichs Rekordmeister nicht reichen.

Pressbaum stellt Ergebnis auf den Kopf

Mit dem erwarteten Sieg im Mixeddoppel und den beiden nachfolgenden Herreneinzelspielen gingen die Pressbaumer wieder mit 4:3 in Führung. Im Mixed schwächelten die favorisierten Pressbaumer Pawel Smilowski/Alzbeta Basova nur im zweiten Satz ein wenig. Diesen holten sich die Trauner in der Verlängerung daher mit 25:23. Im dritten Satz fanden die Pressbaumer aber wieder zu ihrem druckvollem Spiel und holten mit 21:13 den Sieg und somit den Anschlusspunkt zum 2:3.

Pratama spielt sein Routine aus

Probleme hatten die Pressbaumer aber in beiden bisherigen Begegnungen der Finalserie vor allem bei den Zweier- und Dreiereinzeln gehabt. Doch diesmal schaffte es Trainer und Mastermind Adi Pratama trotz seines fortgeschrittenen Alters Wolfgang Gnedt in zwei Sätzen niederzuringen. „Dass ich nicht in einen dritten Satz musste, war der Schlüssel“, weiß Pratama. Zuletzt war dem Indonesier, der auch Nationalteamtrainer ist, immer schon im Finish des zweiten Satzes der Sprit ausgegangen. Diesmal kämpfte er bis zum letzte Punkt und wies mit sehenswerten Ballwechseln und Köpfchen mit 21:19, 23:21 seinen Nationalteamschützling und Ex-Pressbaumer in die Schranken, stellte auf 3:3.

Janostik zeigt endlich wieder sein riesiges Potenzial

Pressbaum und Traun hatten dann im dritten Herreneinzel und zweiten Herrendoppel die Chance den Sack zuzumachen, oder bei Punkteteilung sich in ein fünftes und alles entscheidendes Match zu retten. Traun galt im ausstehenden Einzel nach den bislang gezeigten Finalleistungen als leichter Favorit. Doch Pressbaums 18-jähriger Tscheche Jan Janostik, der heuer noch in Pilsen zur Schule geht und daher in Tschechien kaum mit dem Nationalteam in Prag trainieren kann, zeigte diesmal gegen Kai Niederhuber sein riesiges Potenzial. Wie entfesselt legte er gleich zu Beginn los und ließ seinem Gegner bis zur 11:2-Führung im ersten Satz keine Chance. Danach konnte der Trauner noch ein wenig verkürzen, aber Janostik gelang es wie erhofft den Satz mit 21:16 zu gewinnen. Und somit war der Widerstand gebrochen. Janostik dominierte den zweiten Satz von Beginn an bis zum Endstand von 21:10 und sorgte unter dem Jubel der Zuschauer für die 4:3-Führung der Pressbaumer.

Janostik: „Habe mich an frühere Siege über Kai erinnert“

„Ich habe eigentlich bis heuer gegen Kai immer gewonnen und daran habe ich mich erinnert“, freute sich Janostik, nachdem er sein Team mit einem glatten Sieg dem Titel einen riesen Schritt näher gebracht hatte. Ob Janostik nächstes Jahr ein drittes Mal für die Pressbaumer auflaufen wird, steht noch nicht fest. „Es klopfen immer wieder Teams aus ganz Europa bei mir an und ab Herbst studiere ich in Prag und werde auch im Training deutlich bessere Bedingungen haben“, erwartet er von sich dann einen großen Leistungssprung. Ob in Pressbaum oder woanders in Europa, steht in den Sternen.

Smilowski/Drexler machen den Sack zu

Diesmal, und das kann man ohne Übertreibung so sagen, war Janostik aber zusammen mit Pratama und Pawel Smilowski/Philipp Drexler der entscheidende Faktor, dass der Titel zum vierten Mal in der Geschichte nach Pressbaum wanderte und nicht zum 16 Mal nach Traun. Denn im abschließende zweiten Herrendoppel ließen sich Smilowski/Drexler auch von einer umstrittenen Schiri-Entscheidung, die der Tscheche so vehement beeinspruchte, dass er sogar die Gelbe Karte sah, nicht beirren. Nach diesem Vorfall stand der überragende Doppelspieler Smilowski so unter Strom, dass Gnedt/Niederhuber nicht mehr den Funken einer Chance hatten.

Drexler spielt Badminton nur noch zum Spaß

Für Drexler und Smilowski schien die Partie eine persönliche Sache zu sein, ließen sie nach dem Sieg mit ihren Emotionen diesmal doch so gar nicht hinterm Berg. Für Drexler ist es kalr eine Genugtuung, dass er gegen Österreichs Nachwuchskoordinator Jürgen Koch gewinnen konnte. Denn vor drei Monaten flog er quasi aus dem Nationalteamkader. Koch meint, dass Drexlers Erfolge mit Birker für seine Qualifikation als Heeressportler zu spät erfolgt seien, er deshalb keinen Platz erhielt. Drexler fühlte nach einenhalb Jahren „Hinhalten“ seitens der Verbands und von Koch die Zeit gekommen, sich nun auf sein Jusstudium zu konzentrieren. „Ich habe in den kommenden zwei Wochen vier schwere Prüfungen“, nahm er die Finalspiele quasi nur so nebenbei mit.

Pratama widmet Titel den verstorbenen Freunden Antonia Meinke und Chee Tean

Nach drei knappen Finalniederlagen in den letzten vier Jahren, bei „nur“ einem Sieg für dieses tolle ASV-Team, war der Erfolg diesmal umso emotionaler. Gesteigert wurde dies noch, als Pratama ein Riesenbild von den bei einem Verkehrsunfall 2020 tragisch verunglückten Antonia Meinke und Chee Tean zur Siegerehrung mitbrachte. Endlich konnte er den Staatsmeistertitel seinen Freunden widmen. Und dabei floss auch so manche Träne bei Spielern und Fans.