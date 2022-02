Bärenstarke Kremser fegen Grazer von der Platte

FÖRTHOF UHK KREMS - HSG HOLDING GRAZ 41:25 (19:11). In der Anfangsviertelstunde sah es alles andere als nach einem Selbstläufer für den Favoriten aus. Die Steirer hielten bis zum Stand von 9:8 selbstbewusst dagegen. Als Knackpunkt entwickelten sich in der Folge zwei Zeitstrafen für die Gäste (Beloš, Hallmann), welche die Wachauer kurzfristig auf 12:8 davonziehen ließen. Mit der klaren Führung im Rücken festigte sich der UHK-Abwehrblock, bei dem auch Neo-Goalie Thomas Eichberger immer besser ins Spiel fand.

Davon profitierte besonders Flügelflitzer Matthias "Matze" Führer, der vom früheren Teamgoalie bei den Kontern erfolgreich in Position gebracht wurde. Trainer Ibish Thaqi fand dafür auch eine logische Erklärung: "Als Linkshänder ist die rechte Spielfeldseite für den Tormann die erste Option in seinem Blickwinkel!"

Mit Vollgas zum Saisonrekordscore

In Hälfte 2 geriet der UHK-Motor nicht mehr ins Stottern. Im Gegenteil: Jochmann & Co. legten ein Angriffsfurioso auf die Platte, dem die Grazer nichts mehr entgegen zu setzen hatten. Zur Erinnerung: Das Team um Trainer Rene Kramer ließ im Dezember in der steirischen Landeshauptstadt die Fivers ohne Punkte heimfahren. Am Ende hatten die "Rot-Gelben" nur noch die 40-Tore-Marke im Fokus, die auch erfolgreich geknackt wurde.

Nach all den Corona-Problemen im der Vorbereitung zeigte sich Trainer Ibish Thaqi mit der Performance seiner Truppe hochzufrieden : "Das war endlich wieder eine hochkonzentrierte Vorstellung meiner Mannschaft, auf die man aufbauen kann."

Tore UHK Krems: Matthias Führer (9), Marko Simek (6/4), Tobias Auß (5), Jakob Jochmann (5/1), Lukas Nikolic (4), Romas Kirveliavičius (4), Fabian Posch (2), Sebastian Feichtinger (2), Stephan Wiesbauer (1), Gabor Hàjdu (1), Thomas Eichberger (1), Gašper Hrastnik (1).