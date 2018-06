Die Österreicher gewannen am Freitag das erste Spiel der "best-of-three"-Play-off-Serie gegen Litauen in Wiener Neustadt vor rund 1.000 Zuschauern klar mit 10:0. "Uns ist alles aufgegangen, das war ein richtig gutes Spiel von uns. Noch sind wir aber nicht durch", sagte Österreichs Teamspieler Richard Alzinger.

Spiel zwei steigt am Samstag (18.00 Uhr) wieder am Ducksfield in Wiener Neustadt. Bei einer österreichischen Niederlage würde die Entscheidung am Sonntag (14.00 Uhr) fallen.