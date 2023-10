92:44! Traiskirchen Lions starteten mit Schützenfest in die Saison

Am Ende wollten die Panthers nur mehr heim nach Fürstenfeld. Die Steirer erlebten im Traiskirchner Lions Dome nämlich ihr Waterloo. Die Hausherren führten die Gäste vom Start weg vor. Im ersten Viertel hatten die Traiskirchner ihr Visier noch nicht ganz scharf eingestellt. In der Defense setzte das neuformierte Löwenrudel jedoch das Stoppschild. Die Panthers brachten im ersten Spielabschnitt nur fünf Zähler auf das Scoreboard und weil Traiskirchen auch vorne immer besser auf Touren kam, stand in der ersten Pause bereits eine +13-Führung.

Die Lions blieben im zweiten Viertel angeführt von Aleksej Kostic, der Youngster war am Ende mit 22 Punkten Topscorer, am Drücker. Fürstenfeld leistete in dieser Phase mehr Gegenwehr, zumindest offensiv. Die Steirer schafften es aber nicht näher heranzukommen. Im Gegenteil: Der zweite Abschnitt ging mit +5 an die Lions. Nach der ersten Hälfte hieß es somit 40:22 für Traiskirchen.

Traiskirchen legt noch einmal einen Zahn zu

Vor dem Start des dritten Drittels war klar, dass Fürstenfeld ein kleines Wunder brauchen würde, um das Match nochmals spannend zu gestalten. Es waren aber die Löwen, die noch einmal einen Gang zulegen sollten, Fürstenfeld somit endgültig den Wind aus den Segel nahm. Die Lions bauten ihr Guthaben kontinuierlich aus. Vor dem Schlussviertel stand es 65:30. Coach Radomir Mijanovic hatte damit die Gelegenheit allen Spielern Einsatzzeit zu geben und die zweite Reihe nutzte ihre Chance. Eigenbauspieler Nils Kühteubl steuerte etwa elf Punkte bei. Zehn von zwölf Kaderspielern trafen. Überzeugend waren auch die Neo-Imports wie Demarcus Demonia, der ein Double-Double (elf Punkte, zehn Rebounds) verbuchte.

BC Vienna wird der erste echte Gradmesser

Traiskirchen siegt schlussendlich mit 92:44 und ist, da die anderen Spiele durchwegs knapp, und teils mit überraschenden Ergebnissen endeten, auch der erste Tabellenführer der Saison. Geschäftsführer Paul Handler weiß den Erfolg richtig einzuordnen: „Wien nächste Woche wird noch einmal ein Unterschied sein, mal schauen wie wir da mithalten können. Sie haben Gmunden im Supercup voll gefordert.“

Dennoch: Den Auftritt gegen Fürstenfeld will Handler nicht kleiner reden als er war. „Wir haben uns von Beginn an abgesetzt und brav zusammengespielt - bis am Schluss. Die Leistung war gut, nicht nur wegen des Ergebnisses, sondern auch wegen der Performance. Wir haben Fürstenfeld am richtigen Tag erwischt. Ihre Legionäre können sicher mehr als sie heute gezeigt haben. Sie haben eine dünnere Mannschaft als letzte Saison, aber sind nicht so schlecht wie es das Ergebnis aussagt.“