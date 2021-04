Die NÖN hat es in der aktuellen Print-Ausgabe schon berichtet, aufgrund von vier Coronafällen konnte das zweite Spiel der Play-Down-Serie (erste Relegationsphase) auch am vergangenen Wochenende nicht stattfinden. Eine Strafverifizierung zugunsten der Timberwolves stand im Raum und wurde am Dienstag auch vollzogen, kampflos liegen die Löwen mit 0:2 in der Best-of-Five-Serie zurück. Den Dounaustädtern fehlt nur noch ein Sieg zum sicheren Klassenerhalt.

Gesundheit steht über allem

Am Mittwoche meldeten sich die Traiskirchner auf ihrer Homepage zu Wort, waren über diese Vorgangsweise naturgemäß wenig erfreut. Die Gesundheit würde an oberster Stelle stehen und da die Ergebnisse von PCR-Tests zum Spieltermin noch ausständig waren, wäre das Ansteckungsrisiko zu groß gewesen. „Ich habe schon einmal in meinem Leben den Sport über meine Gesundheit gestellt. Das hat mich 2014 fast mein Leben gekostet. Nicht zuletzt deshalb finde ich es sehr bedauerlich, dass wir uns mit den Vienna D.C. Timberwolves und der BSL in Zeiten wie diesen nicht vernünftig einigen konnten. Denn für mich ist klar: Die Gesundheit steht über allem“, kommentiert Headcoach Markus Pinezich auf der Vereinswebsite, dessen Leben nach einem septischen Schock vor sieben Jahren am seidenen Faden hing.

Bei Timberwolves angesteckt?

„Ich bin sehr enttäuscht über diese Situation“, ergänzt Lions-Routinier Shawn Ray: „Es gibt zwei Dinge, die immer wichtiger, als der Job sein werden, und zwar Familie und die Gesundheit.“ Und Obmann Ernst Nemeth stellt klar: „Wir haben es seit dem Beginn der Corona-Pandemie mit unseren Präventionsmaßnahmen geschafft Coronafälle bei den Bundesligaspielern zu vermeiden, ausgerechnet nach dem ersten Play-Down-Spiel gegen die Timberwolves erwischt es uns, wahrscheinlich sogar als Nachschlag von diesem Spiel, enttäuschend für mich das Verhalten der Timberwolves und der Liga in dieser Situation.“

Lions verhalten sich „ungeheurlich“

Was der Vereinsboss damit meint? Nach dem ersten Play-Down-Spiel wurde zunächst ein Spieler der Timberwolves positiv getestet. Nemeth vermutet, dass dadurch erst das Virus in die Lions-Mannschaft kam. Diese Aussage rief am Donnerstag auch die Timberwolves auf den Plan, die in einer Aussendung an die Medien scharf zurückschießen: „Man darf natürlich spekulieren, wo das Virus herkommt – das halten wir aber für nicht korrekt“, schreiben die Wiener unter anderem und fassen in der Einleitung einer penibel ausführlichen Gegendarstellung das Verhalten der Lions mit„ dass sich dieser Frust der Lions nun auf die Timberwolves entlädt und die Wolves als unfaire Sportsmänner dargestellt werden, ist aus unserer Sicht jedoch unverständlich, ja eigentlich sogar ungeheuerlich" zusammen.

Verwirrung am Wochenende

Unter anderem wird den Lions seitens der Wölfe vorgeworfen, das Nichtantreten bewusst herbeigeführt zu haben. Die Wiener seien den Lions zweimal entgegengekommen. Zunächst mit der Verschiebung des Spiels am 11. April, dann mit der Verlegung des Spiels von Samstag, 17. April auf Sonntag. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Traiskirchner zwei positive Fälle. Am Sonntag kamen zwei dazu, daraufhin sollen die Löwen das Match eigenständig und ohne Rücksprache abgesagt haben. Die Timberwolves bemängeln, dass zuvor unter der Woche der Trainingsbetrieb bei Traiskirchen ausgesetzt wurde – aus gesundheitlichen Sicherheitsgründen, wie die Lions sagen.

Timberwolves prangern an

„Leider entschieden die Traiskirchen Lions eigenmächtig und ohne Rücksprache mit der Liga bzw. uns, sich nicht an diese Vereinbarung zu halten und das Training komplett auszusetzen. Angemerkt sei, dass es die gesamte Saison über bei allen BSL-Teams Usus war, in so einem Fall mit den negativ getesteten Spielern weiter zu trainieren. Das Einstellen des gesamten Trainingsbetriebes bei ein bis zwei Fällen hätte zur Folge gehabt, dass heuer keine reguläre Meisterschaft gespielt werden hätte können“, schreiben die Timberwolves in ihrer Aussendung. Die schlussendlich einer dritten Verschiebung nicht zustimmten. Seitens der Liga sei stets klar kommuniziert gewesen, dass es in der Post Season zu keinen Verschiebungen mehr kommt. Die Timberwolves seien also ohnehin entgegengekommen.

Wie es nun weitergeht

Ob sich die Wogen glätten oder das Fass endgültig überläuft, wird sich noch weisen. Lions-Obmann Nemeth schrieb am Donnerstag an die Liga. Diese Erklärung war eigentlich schon für Mittwochabend angekündigt: „Wir machen einen Kompromissvorschlag. Eine sportliche Lösung liegt mir sehr am Herzen.“ Nemeth schwebt vor, dass die Serie auf Best-of-Three verkürzt wird. Und beim Stand von 1:0 für die Timberwolves, sie gewannen das erste Spiel der Serie, am 2. Mai fortgesetzt wird. Ein womöglich entscheidendes drittes Spiel würde am 8. Mai stattfinden. Nemeth bezieht sich dabei auf das Covid19-Präventionskonzept der bet-at-home Superliga (4.5 Verschiebung eines Wettspiels), danach sei eine Verschiebung bei mehr als drei positiv getesteten Spielern möglich. „Mit diesem Vorschlag wäre unserer Zielsetzung die Gesundheit unserer Spieler maximal zu schützen und die Meisterschaft sportlich zu Ende zu spielen Rechnung getragen“, ist Nemeth überzeugt. Keines der beiden Teams hätte bei dieser Lösung einen sportlichen Nachteil.

Wird der Vorschlag abgelehnt, müssen die Lions die gesamte Serie wohl kampflos abgeben, so fern an diesem Wochenende nicht gespielt wird. Damit müsste Traiskirchen gegen die Fürstenfeld Panthers in der zweiten Relegationsrunde um den Ligaverbleib kämpfen, allerdings erst ab Mitte Mai. Weil die Panther zuerst noch das Finale in der 2. Bundesliga bestreiten müssen. Am Wochenende wird im entscheidenden dritten Spiel zwischen Güssing/Jennersdorf und Tirol erst der Finalgegner der Steirer ermittelt. Die Final-Serie ist bis 9. Mai terminiert.

https://dctimberwolves.at/klarstellungen-zur-playdown-serie/

https://www.basket.at/news/2266