Ärger bei St. Pölten nach Heimniederlage

Werbung

100 Sekunden vor Schluss führte die Landeshauptstädter noch mit 81:75. Sechs Freiwürfe für Gmunden und ein Zweier drehten aber noch die Partie zugunsten des Favoriten. Unverdienterweise, denn praktisch jeder Angriff der Gäste endete zunehmend mit einem Foulpfiff gegen den SKN. So wanderten die Oberösterreicher gleich 32 Mal an die Freiwurflinie, die Gastgeber bekamen nur 18 Versuche zugesprochen. Gleich drei St. Pöltner Schlüsselspieler wurden ausgeschlossen: Dukic (27.), Ferguson (38.) und Holton (39.). Dezimiert wollte der SKN mit dem letzten Angriff per Dreier, idealerweise durch Lewis, den Sieg: Jalalpoor zog aber zum Korb, wurde gefoult und versiebte den zweiten Freiwurf. So reichte es nicht einmal zur Verlängerung.

Vier Ballverluste im Finish

Davor lieferte St. Pölten eine starke Leistung ab. In der ersten Hälfte verlief die Partie äußerst ausgeglichen, die höchste Führung hatte der SKN mit sechs Punkten inne (27:21). Im dritten Viertel kamen die Wölfe dann zunächst so richtig ins Laufen: 53:43 (25.). Doch mit drei zweifelhaften Foulpfiffen inkl. Dukics Aus begann das Unheil für die Niederösterreicher. Auch wenn die Referees einen rabenschwarzen Tag erwischten, hatte es St. Pölten im Finish sogar noch in eigenen Händen. Doch vier Ballverluste machten aus der Partie ein unmöglichen Unterfangen.

So runtergepfiffen zu werden, ist eine Frechheit. Andreas Worenz, SKN-Sportchef

„Wir haben sehr gut gekämpft und solide gespielt. Wir waren gut genug, um das Spiel zu gewinnen. Sie hatten doppelt so viele Freiwürfe wie wir, da wird es schwierig“, fand St. Pöltens Mike Coffin. „Am Ende haben wir natürlich auch Fehler gemacht. Bei einem Heimspiel aber so runtergepfiffen zu werden, ist eine Frechheit“, so SKN Basketball-Sportchef Andreas Worenz.

SKN ST. PÖLTEN BASKETBALL - GMUNDEN SWANS 82:83 (22:21, 20:17, 18:20, 22:25). - SKN: Jalalpoor 21, Lewis 18, Mbemba 11, Jagsch 9, Holton 9, Dukic 8, Ferguson 6, Atasoy, Angerbauer.