Bei einer Videokonferenz am gestrigen Mittwoch wurden Österreichs Top-Teams über die Planungen für die nächste Saison informiert. Nach NÖN-Informationen soll die Superliga Anfang Oktober den Spielbetrieb aufnehmen, allerdings gibt es auch Optionen für einen späteren Saisonstart, etwa Mitte November oder Mitte Dezember. Auch ein verkürztes Ligaformat wurde thematisiert. "Präsident Gerald Martens will sich dafür einsetzen, dass wir 2020 noch spielen dürfen", nennt Traiskirchens Obmann Ernst Nemeth eine Erkenntnis aus der Konferenz.

30 Prozent weniger Budget?

Neben der sportlichen Perspektive braucht es aber auch eine wirtschaftliche Sicherheit. Bis zu 30 Prozent kleinere Budgets stehen da im Raum. Auch die Lions werden abspecken müssen, so denkt Nemeth laut darüber nach die Zahl der Profis in der Mannschaft zu reduzieren. "Vielleicht sind es dann nur noch zwei, drei, statt sechs bis acht. Aber fix ist nichts", will Nemeth den Gesprächen mit den Sponsoren und der Gemeinde nicht vorgreifen. Entscheidend wird unter anderem sein, ob Zuseher bei einem etwaigen Saisonstart in die Halle dürfen.

Trainingsstart im Freien möglich

Derweil dürfen ja nicht einmal die Spieler in die Halle. Der Lions Dome ist in normalen Zeiten gleichzeitig die Sporthalle der Volksschule. Wann die Halle wieder öffnet, ist nicht klar. Wie dann in der Praxis die Sicherheitsbestimmungen umgesetzt werden können ebenso. "Wir haben viele Nachwuchsmannschaften, teilen dann oft die Halle und in jeder Hälfte sind zehn bis zwölf Leute, das geht dann sicher nicht. Alleine die regelmäßige Desinfektion der Halle wäre ja ein riesiger Aufwand", schildert Nemeth. Das gemeinsame Mannschaftsraining könnte dennoch bald beginnen, outdoor Mitte Mai. "Wir schauen, ob es im Freien sinnvolle Möglichkeiten gibt", erklärt Nemeth.

Welche Vertragsvarianten gibt es?

Die Spieler sind ja noch im Verein, die Verträge laufen bis Juni. Die einheimischen Akteure sind derzeit in Kurzarbeit. Klauseln, die ein Aussetzen der Verträge im Falle eines Ligastopps ermöglichen, gab es bisher nämlich nicht. Ob es Überlegungen gibt, das in Zukunft zu ändern? Also könnten Verträge bei einem Corona-Stopp im Herbst ausgesetzt werden? Dadurch würden sich die Vereine bei einem neuerlichen Abbruch Ausgaben sparen.

"Wir schauen gerade, was es da für rechtliche Möglichkeiten gibt", hält Nemeth fest, der aber auch meint: "Ich wäre dafür, dass wir da eine einheitliche Lösung finden. Sonst hätten Vereine, die das nicht haben, einen Wettbewerbsvorteil. Spieler würden dann eher dort hingehen, und sollte der Ernstfall eintreten, sollen dann die Spieler und Trainer völlig ohne Einkommen da sitzen? Die haben ja auch Fixkosten", ist Nemeth zwiegespalten. Auch in dieser Hinsicht wären mehr Amateursportler, die einem anderen Beruf nachgehen, (zumindest vorerst) ein Vorteil: "Die wären dann dadurch abgesichert."