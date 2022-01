Cup-Showdown in Eisenstadt

Nachdem es bei den Oberwart Gunners vor dem geplanten Cup-Halbfinale gegen Eisenstadt zu vier Corona-Fällen gekommen war, musste der Derby-Kracher abgesagt warden. Um die Saison nicht in die Länge zu ziehen und Mehrkosten für die Vereine zu vermeiden entschied man beim Österreichischen Basketball Verband (ÖBV) nun für eine Zusammenlegung von Halbfinale und Finale an einem Ort. Das Los entschied dabei für die Landeshauptstadt als Austragungsort. Gespielt wird am 5. und 6. Feber im Allsportzentrum.

Am 5. Feber startet das Event mit dem rot-goldenen Derby und dem Match zwischen Gmunden und den Gewinnern der Begegnung zwischen St. Pölten und Wien. Am Sonntag, den 6. Feber, wird dann neben dem Herren-Finale auch das Cup-Finale der Damen in Eisenstadt ausgetragen.

Neben den beiden burgenländischen Teams, den Hausherren der BBC Nord Dragonz und den Oberwart Gunners, stehen auch noch die Swans aus Gmunden fix im Final-Bewerb. Der vierte Teilnehmer wird am Mittwoch bei der Begegnung zwischen St. Pölten und dem BC Vienna ermittelt.

Alle Infos zum Cup-Showdown in der Landeshauptstadt lest ihr am Donnerstag in eurer BVZ.