Ganze Superliga-Runde verschoben .

Nach Coronafällen bei den Dukes aus Klosterneuburg wird der Spielplan in der höchsten heimischen Basketball-Liga adaptiert. Die 17. Runde, die am Wochenende stattgefunden hätte, wird verschoben. Die letzte Runde findet statt am 16. Jänner nun am 3. Februar statt.