Jagsch wirft St. Pölten zu Derbysieg

Mit einer 73:69-Führung und Ballbesitz gingen die Lions in die letzte Spielminute. Dann überschlugen sich die Ereignisse… Mehrere Foulpfiffe brachten die Spieler an die Freiwurflinie. Während Lewis seine drei Versuche verwertete, setzte Vay den Ball daneben: 73:72. Taylor machte es zweimal besser: 75:72. Als Holton nur einen von zwei Versuchen verwandelte, holte Ferguson den Offensivrebound.

Lewis vergab und wieder schnappte sich der SKN (Dukic) den Rebound. Und Jagsch krönte sich zum Matchwinner, traf vom Dreier per Buzzer-Beater zum Sieg. Jubel in St. Pölten über einen enorm wichtigen Sieg im Kampf um Platz sechs.

19:0-Lauf für Lions

Rückschau: Gleich sechs Dreier verwandelte der SKN im ersten Viertel, führte in Minute sieben mit 14:9 und am Ende des Abschnitts mit 20:17. Traiskirchen legte im zweiten Viertel ebenfalls sechs erfolgreiche Distanzwürfe aufs Parkett.

Dabei lag St. Pölten in der 24. Minute zunächst noch mit plus neun (31:22) vorne. In den folgenden 5,5 Minuten geigten aber die Lions so richtig auf und schafften einen sensationellen 19:0-Lauf. Eine Zehn-Punkte-Führung war die Folge (41:31). Bis zur Pause verkürzte der SKN auf fünf, wichtig für die Wölfe.

Wölfe kommen zurück

Nach der Pause zogen die Gäste zweimal auf plus neun davon (53:44, 54:45), den längeren Atem im Finish von Abschnitt drei hatten aber die Gastgeber. Jagsch (acht Punkte) und Holton (sieben) verkürzten auf 60:61. Den Aufwind nahm der SKN auch in das Schlussviertel mit und ging mit 67:63 in Front.

Traiskirchen schlug zurück: 71:67. Dann wurde das Derby zum Krimi. Taylors neun Zähler im vierten Abschnitt waren zu wenig. Weil Jagsch seinen fünften Dreier versenkte und nur sieben Versuche benötigte (71%).

Jagsch: "Haben alles am Feld gelassen."

„Extrem intensive und spannende Partie vom Anfang bis zum Ende. Jeder hat alles am Feld gelassen. Die Fans waren heute unglaublich“, fand St. Pöltens Heilsbringer Jagsch. „Manchmal brauchst du Glück im Spiel. Wir haben bis zum Schluss gekämpft und unseren Gameplan gut exekutiert“, fand SKN-Headcoach Mike Coffin.

Traiskirchens Topscorer Evan Taylor: „Hartes Spiel heute in toller Atmosphäre. St. Pölten hat hart gespielt und am Ende ein entscheidendes ‚Play‘ mehr gemacht. Wir müssen jetzt nach vorne schauen.“

SKN ST. PÖLTEN – TRAISKIRCHEN LIONS 76:75 (20:17, 19:27, 21:17, 16:14). - SKN: Holton 22, Jagsch 17, Lewis 14, Ferguson 7, Dukic 7, Angerbauer 6, Mbemba 3, Atasoy, Kaltenbrunner. - Lions: Taylor 22, Vay 13, Clare 9, Makivic 8, Banic 7, Kogelnik 6, Gromovs 4, Kühteubl 3, Hahn 3, Kostic.