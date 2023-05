Kaltenbrunner will via WM zu Olympia

Auf den Spuren von Jakob Pöltl machen sich Österreichs Basketballer auf, die Basketballwelt zu erobern. Das wollen die heimischen Asse rund um den St. Pöltner Nico Kaltenbrunner und dessen ehemaligen SKN-Kollegen Martin Trmal bei der Heim-Weltmeisterschaft am Wiener Rathausplatz unter Beweis stellen. Mit Rashaan Mbemba gehört noch ein weiteres St. Pöltner Juwel dem erweiterten Kader von Teamchef Milan Isakov an. Den Feinschliff holt sich das rot-weiß-rote 3x3-Aufgebot zurzeit in der NÖ-Landeshauptstadt, testete beim Try-Out schon die Stars von morgen.

Was ist 3x3? Eine an Streetball angelehnte Basketball-Variante, bei der pro Team (statt den üblichen fünf) nur drei Spieler im Einsatz sind und auf nur einen Korb spielen. „Wir haben in diesem Bereich professionelle Strukturen aufgestellt, gehören zu den absoluten Top-Nationen“, sagt Johannes Wiesmann, der Generalsekretär von Basketball Austria. Und das macht sich auch wirtschaftlich bezahlt, verweist der Niederösterreicher auf das Fördersystem: „Wir haben im 3x3 die Möglichkeit absolute Weltklasse-Ergebnisse zu holen, wie den sechsten Platz bei der Heim-EM im Vorjahr. Das schafft kein anderer Mannschaftssport in Österreich.“

Die neue Korbjäger-Variante spielt also auch als „Cash Cow“ eine wichtige Rolle für den Verband. Mini-Format, maximaler Erfolg: Was macht den Reiz im 3x3 aus? Nico Kaltenbrunner, aktuell die Nummer eins in der U23-Weltrangliste, weiß es. „Es geht alles so schnell, es ist mehr Aufregung in kurzer Zeit. Man hat so oft den Ball in der Hand und muss viele Entscheidungen treffen“, schildert der 23-Jährige. „Auch das Ambiente bei den Turnieren ist super.“ Umso größer ist die Vorfreude auf die WM in Wien: „Besser geht's nicht!“ Los geht's am 30. Mai.

Österreich bekommt's mit den USA, Lettland, Australien und Slowenien zu tun. „Eine starke Gruppe! Wir müssen mit voller Energie reingehen“, ist sich Kaltenbrunner bewusst. „Cool wäre das Viertelfinale. Alles darüber hinaus wäre ein Riesenerfolg.“ Und natürlich olympische Luft bei der 3x3-Premiere im Rahmen der Spiele in Paris.