Klarer Heimsieg gegen Oberwart: St. Pölten bereits in Play-off-Form

Beide Teams spielten im ersten Viertel mit offenem Visier: 25:24. Höhepunkt war der Alley oop nach Angerbauers Assist auf Ferguson zum 15:15. Am Ende des zweiten Abschnitts zog Oberwart auf 45:37 davon, St. Pölten reduzierte den Rückstand zur Pause auf minus drei (42:45).

Im dritten Viertel spielte der SKN an beiden Enden des Feldes groß auf. Der nächste Alley oop folgte (Lewis auf Ferguson), in Minute 27 lagen die Gastgeber mit sieben vorne (63:56). Die Defensive steigerte sich in der zweiten Halbzeit enorm, so betrug der Vorsprung zehn Zähler (75:65). Oberwart kam zwar noch einmal zurück und glich aus (75:75), ein Lewis-Dreier leitete aber den erfolgreichen Schlusssprint St. Pöltens (Alanen mit 20 Punkten in Hälfte zwei) ein. "Wir haben mit Selbstvertrauen gespielt", so SKN-Head Coach Andreas Worenz zur "Crunchtime".

Unterm Strich war es einmal mehr ein brisantes Duell zwischen St. Pölten und Oberwart mit insgesamt 49 Fouls (23:26). Die klare Rebound-Überlegenheit der Burgenländer (45:29) blieb zum Glück für den SKN ohne Folgen.

Worenz: "Wir wollten unbedingt gewinnen. Ich bin wirklich happy. Oberwart zu besiegen ist immer schön."

Am Samstag endet die Platzierungsrunde für die Worenz-Truppe mit dem Auswärtsspiel gegen Meister Gmunden. Zwischen Platz drei und fünf ist noch alles drinnen. Kapfenberg bleibt fix Sechster.

SKN ST. PÖLTEN - OBERWART GUNNERS 86:78 (42:45). - SKN: Alanen 26, Mandic 15, Ferguson 11 (Double-Double mit 12 Rebounds), Lewis 11, Djukic 8, Kaltenbrunner 6, Angerbauer 6, Jagsch 3, Mbemba, Böck, Wonisch.