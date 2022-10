Krimi an St. Pölten

Werbung

St. Pölten erwischte im ersten Heimspiel der neuen Saison einen guten Start: 16:9 (6.). Während Lewis noch angeschlagen fehlte, war Holton nach erfolgter Freigabe mit von der Partie. Und wie! 13 Punkte im ersten Viertel, in dem der SKN permanent führte.

Auch im zweiten Abschnitt (Holton legte zehn Zähler drauf) führten die Gastgeber über weite Strecken und zwischenzeitlich mit plus neun (37:28, 14.). In Minute 17 glichen die Burgenländer aber aus und lagen zur Pause sogar mit drei Zählern vorne (52:49). Dank einer unfassbaren Quote vom Dreier: 13/20.

"Die Offensive in der ersten Halbzeit war super. Die Pick and Roll-Defense war schwach. Wir haben ihnen zu viele offene Würfe gegeben, die sich auch getroffen haben", schildert SKN-Headcoach Mike Coffin.

Auf 18:2 folgt 0:14

Bärenstart kam St. Pölten, angeführt von Mbemba (zehn Punkte in Viertel drei) aus der Kabine: 12:0, 18:2, 20:9. Diese Phase war eine Machtdemonstration bis zum 69:56 und einer 13-Punkte-Führung.

Die letzten fünf Zähler des Abschnitts gingen aber schon auf das Konto der Gäste, die auch zu Beginn des vierten Viertels den Ton angaben. Der SKN punktete fast sechs Minuten nicht und fing sich ein 0:14 ein. So wurde das Spiel zum Krimi. Mbemba vergab bei 77:77 den Buzzer Beater: Verlängerung.

In dieser behielt St. Pölten von der Freiwurflinie die Nerven. Holton steuerte in den letzten fünf Minuten sechs Punkte seiner insgesamt famosen 39 bei und führte sein Team gegen den Aufsteiger zum wichtigen ersten Saisonsieg.

Coffin: "Unser erster Sieg zusammen. Für das Publikum war es ein super Match, für den Coach nicht. Wir haben gewonnen, das ist das was zählt.

SKN ST. PÖLTEN BASKETBALL - BBC DRAGONZ NORD EISENSTADT 87:85 n.V. (25:20, 24:32, 20:9, 8:16, 10:8).

SKN: Holton 39, Mbemba 16, Ferguson 10, Dukity 6, Angerbauer 5, Atasoy 4, Jagsch 3, Kaltenbrunner 2, Ersek.