Das Spiel begann mit leichten Vorteilen für die Gunners. Die Lions fabrizierten viele Turnover und waren immer ein paar Punkte hinterher. Mit der Einwechslung von Shawb Ray wurde das Spiel der Niederösterreicher konstanter, sie holten Punkt um Punkt auf und gingen Mitte des zweiten Viertels erstmals in Führung. Drei Minuten vor der Pause verstrickten sich die Gunners immer wieder in Einzelaktionen, die Lions nützten das aus und setzten sich zur Pausenführung von 40:33 ab.

Die Gunners sind zu konstant

Die Gunners verteidigten nach der Pause sehr aggressiv und kamen schnell wieder auf einen Punkt heran. Durch erfolgreiche Dreier hielten sich die Lions im Spiel, das Momentum war aber auf der Seite der Burgenländer. Ausgeglichen gingen beide Mannschaften in den Schlussabschnitt. Dieser war an Spannung kaum zu überbieten. Ein 8:0-Run Mitte des letzten Viertels verschaffte den Gunners eine sechs Punkte-Führung. Traiskirchen versuchte nochmals alles, um dem Spiel eine erneute Wende zu geben, die Oberwarter waren aber zu routiniert und siegten mit 80:71.

Stimmen zum Spiel



Markus Pinezich, Coach Lions: „Am Ende haben wir uns selbst um den Erfolg gebracht. Wir haben leider am Ende die falschen Entscheidungen getroffen und Ballverluste kreiert. In der Verteidigung konnten wir sie im eins gegen eins kaum mehr stoppen und letzten Endes haben individuelle Spieler und unser Unvermögen das Spiel entschieden.“

Filip Kukic, Spieler Lions: „Wir haben das Spiel in der zweiten Hälfte verloren. Leider waren wir nicht physisch genug und in den letzten drei Minuten haben wir zu viele Bälle verloren. Wir haben nicht strukturiert gespielt und haben am Ende den Ball nicht unter den Korb gebracht.“

Horst Leitner, Coach Gunners: „Gratulation an meine Mannschaft. Es war das erwartet schwere Spiel, Traiskirchen ist weit besser, als der Tabellenplatz aussagt.“

Sebastian Käferle, Spieler Gunners: „Wir haben heute gegen eine sehr gut eingestellte, hoch motivierte Traiskirchner Mannschaft gewonnen. Ich glaube, wir haben uns am Ende auf unsere Prinzipien der Defense konzentriert und haben verdient gewonnen.“



Beste Werfer: Spaleta 20, Koljanin 14, Kamber 13 bzw. Alexander 17, Diggs 14, Käferle 12