Am Montagvormittag luden die Traiskirchen Lions zur Präsentation des Kaders und des Trainerteams für die kommende Saison. Cheftrainer bleibt, wie erwartet, Markus Pinezich. In der Doppelrolle als Assistenztrainer und Sportlicher Leiter wird zukünftig Kristijan Nikolic werken: „Ich war schon als Spieler vier Jahre bei den Lions, habe hier meine Bundesliga-Karriere begonnen“, blickt Nikoic zurück, der zuletzt bei Ligakonkurrent Oberwart in erster Linie für das Scouting der Spieler zuständig war. Den Kader hat er mit Headcoach und Geburtstagskind Markus Pinezich gemeinsam zusammengestellt.

Das ist der Lions-Kader

Und wie schaut der Kader nun aus? Fanliebling Shawn Ray hängt mit 40 Jahren noch eine Saison an. Georg Gentner geht in seine dritte Saison im Lions Dome und Youngster Sebastian Lesny war letzte Saison ebenfalls schon Kadermitglied in der Superliga. Neu an Bord ist der Rest der Mannschaft. Die Legionäre heißen Luka Kamber, Mario Spaleta und Adam Thoseby. Die neuen Österreicher sind Luka Gvozden, Spiros Petrimeas, Maximilian Schuecker. Die U19-Spieler im Kader sind Nils Kühteubl und Aaron Hoffer-Toth.

Was für Traiskirchen mit diesem Kader drinnen ist? „Am Ende wären wir mit dem Halbfinale sehr zufrieden“, sagt Nikloic und Pinzeich ergänzt: „Wir wollen Spiele gewinnen. Das erste Ziel ist einmal im Play-off dabei zu sein und danach so weit wie möglich zu kommen. Das Ziel muss immer sein das letzte Spiel zu gewinnen, ansonsten sind wir falsch in diesem Beruf.“

Guard: Spiros Petrimeas, Sebastian Lesny, Nils Kühteubl, Luka Gvozden.

Forward: Georg Gentner, Luka Kamber, Shawn Ray, Mario Spaleta, Adam Thoseby.

Center: Maximilian Schuecker.