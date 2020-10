Niederlagen für heimische Teams & eine Corona-Absage .

Die Kapfenberg Bulls sind mit einem knappen Sieg in die neue Saison der Herren-Basketball-Superliga gestartet. Der Meister von 2019 setzte sich am Samstag aufgrund eines starken Finish in der Auftaktrunde bei den Oberwart Gunners doch noch mit 73:66 durch.