Pokerduell wird zum Krimi: St. Pölten verliert Generalprobe

Die Oberösterreicher hatten im Spiel meist die Nase vorne, führten im vierten Viertel mit 61:56. Doch dann kam der SKN auf. Ein 15:0-Lauf, dank Dominanz unter dem Korb, brachte St. Pölten in Minute 28 einen Zehn-Punkte-Polster (71:61). Wels rettete sich trotzdem noch in die Verlängerung. Dank Von Vintel, der in 90 Sekunden unglaubliche vier Dreier versenkte. Auch Smith traf aus der Distanz zum vermeintlichen 75:75. Wels zuvor mit 3/17 vom Dreier, nun mit 6/6. Doch erst nun, viel zu spät, wurde der Spielstand korrigiert. Plötzlich stand es 76:75 für Wels und Von Vintels Treffer korrekterweise als Dreier gewertet. Holton behielt von der Freiwurflinie die Nerven: 77:76. Smith gelang hingegen auf der Gegenseite nur ein Treffer. 77:77 - Verlängerung.

Wels trifft in der Schlusssekunde zum Ausgleich

In der Overtime hatte St. Pölten durch zwei erfolgreiche Dreier und eine starke Performance am Offensivrebound schnell wieder die Nase vorne: 85:79. Holton steuerte acht seiner 36 Punkte bei. Doch wieder kam Wels zurück: 85:85. Holton stand bei 87:86 an der Freiwurflinie, musste zwischen den beiden Würfen aber zeitlich völlig deplatzierte Schiedsrichterdiskussionen über sich ergehen lassen. So ging nur der erste Versuch ins Netz. Im letzten Angriff krallte sich Von Vintel einen Offensivrebound und traf per Buzzer-Beater zum 88:88: Neuerlich Verlängerung.

Dort startete wieder der SKN besser, ein Glückswurf der Welser leitete aber den Umschwung ein. Holton, ob der Personalsituation praktisch durchgehend im Einsatz, krönte sich mit einem Ballverlust und vergebenem Wurf zum Unglücksraben. Der letzte Wurf von Ferguson verfehlte sein Ziel: 97:98.

In einem Spiel, in dem beide Trainer auf Stammkräfte verzichteten und sich vor dem Play-off-Start nicht in die Karten schauen lassen wollten, rochen beide Teams ob des spannenden Spielverlaufs doch noch Lunte und wollten unbedingt gewinnen. Bei St. Pölten fehlten neben Kaltenbrunner die angeschlagenen Jalalpoor und Lewis.

St. Pölten war am Rebound klar überlegen (66:35). Atasoy, Ferguson und Mbemba holten sich gemeinsam gleich 24 Offensivrebounds und alle drei ein Double-Double. St. Pölten verlor trotzdem. Weil bei allen drei Trefferquoten (Zweier, Dreier, Freiwürfe) Wels mit mindestens zehn Prozent besser da stand. St. Pölten verwandelte nur 19 von 31 Freiwürfe. Das kostete eine deutliche Pausenführung. Und der SKN unterlag, weil er sich wieder viel zu viele Ballverluste erlaubte (26:16).

Stimmen

Mike Coffin, SKN Basketball-Headcoach: „Wir haben gut gekämpft. Es hat ein bisschen was gefehlt. Mit Phil und Kelvin schaut es anders aus. Jetzt konzentrieren wir uns auf die Play-offs.“



Andreas Worenz, SKN Basketball-Sportchef: „Es wollten beide Teams gewinnen. Es war eine gute Partie. Mit oder ohne SKN-Brille: Wir waren das bessere Team.“

Statistik

SKN ST. PÖLTEN BASKETBALL - FLYERS WELS 97:98 n. 2. V. (20:23, 18:17, 16:16, 23:21, 11:11, 9:10). - SKN: Holton 36, Jagsch 14, Atasoy 12 (Double-Double mit 13 Rebounds), Mbemba 11 (Double-Double mit 16 Rebounds), Ferguson 10 (Double-Double mit 15 Rebounds), Dukic 8, Angerbauer 3, Gratz 3, Halilagic.