SKN-Basketballer: Schwerer Start in eine herausfordernde Saison

Die Vorbereitung. „Die Mannschaft hat sehr gut gearbeitet mit voller Pulle im Training“, schildert Headcoach Mike Coffin. Gegenüber letzter Saison war die Intensität höher, weil auch der Altersschnitt gesunken ist. „Die junge Truppe hat Ziele.“ In sechs Testspielen, darunter gegen fünf Teams aus Tschechien, der Slowakei und Serbien, bilanziert der SKN bei jeweils drei Siegen und Niederlagen ausgeglichen. Die einzige Partie gegen ein heimisches Team (Klosterneuburg) ging verloren. Beim letzten Heimspiel vor dem Saisonstart erlitt der SKN am letzten Wochenende gegen Handlova eine knappe Niederlage in der Overtime. Die Generalprobe stieg am Dienstagabend nach Redaktionsschluss in Mistelbach. „Selbstvertrauen sammeln“, stand für Coffin auf der Tagesordnung. „Die Vorbereitungsspiele waren nicht schlecht“, blickt Sportchef Andreas Worenz zurück.

Der Kader. Die fünf Abgänge (Mbemba, Lewis, Jalalpoor, Holton, Ferguson) wiegen schwer, sie stehen derzeit vier Neuzugängen (MJ Randolph, Kavas, Tomaschek, Vukicevic) gegenüber. Coffin loyal: „Ich bin sehr zufrieden mit dem Kader.“ Randolph und Kavas sollen das Spiel der Wölfe tragen:.„Sie sind echte Verstärkungen“, so Worenz. „MJ war sehr gut bis jetzt. Er ist ein guter Arbeiter, kann fast alles machen“, beschreibt Coffin. „Matej hat eine solide Vorbereitung gehabt.“ Calvin Paulina (Jahrgang 1999, Position 4/5) ist derzeit auf Probetraining. „Wir schauen, was er kann. Es ist aber schwierig Chris in der Verteidigung zu ersetzen“, schildert Coffin. Während Ferguson in Wels eine neue Heimat fand, riss der Abgang ein Loch in die SKN-Defensivstärke. Kaltenbrunner ist verletzt und wird noch einige Wochen fehlen.

Die Ziele. „Wir wollen gut spielen, uns jede Woche verbessern“, blickt Coffin voraus. Den letztes Jahr anvisierten Halbfinaleinzug will man nicht in den Mund nehmen. Erstes Ziel sind klarerweise die Top sechs, was herausfordernd genug sein wird. Worenz: „Dann sind wir alle happy.“

Die Konkurrenz. Die Konkurrenz hat nicht geschlafen, ganz im Gegenteil. „Wels, Kapfenberg und Traiskirchen sind stärker geworden“, weiß Worenz. Die beiden Letztgenannten waren in der letzten Saison nicht unter den besten Sechs nach dem Grunddurchgang … Im Titelrennen sieht Coffin wieder Gmunden und den BC Vienna ganz vorne.

Der Auftakt. Für die Wölfe kommt es gleich knüppeldick: Kapfenberg, Graz, Vienna, Gmunden. „Ein schwieriger Start“, weiß Coffin, stellt aber fest: „Wir sind vorbereitet für alles.“ Für Coffin, der gerade in Kapfenberg Haus gebaut hat, ein besonderes Spiel gegen seinen Ex-Klub. Die Marschroute? „Aggressiv reingehen. Das wird ein toughes Spiel am Anfang“, wartet auf Worenz und Co neue steirische Power aus Kanada.