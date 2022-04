SKN: Hauchdünn zum Heimsieg

Werbung

Beide Teams begegneten sich auf Augenhöhe. So endeten die ersten beiden Vierteln mit 16:16 sowie 21:22. Eklatant: Kapfenberg holte in der ersten Hälfte zwölf Offensivrebounds (insgesamt 21), der SKN nur elf defensive (gesamt 13) ... "Wir hatten massive Reboundprobleme", fand Head Coach Andreas Worenz. "Unsere zwei Großen waren beide nicht fit", quälten sich Ferguson und Mbemba durch das Spiel.

Nur drei St. Pöltner scorten im dritten Abschnitt. Alanen (2), Mandic (2) und Lewis sorgten aber mit fünf erfolgreichen Dreiern für eine knappe 58:55-Führung vor den letzten zehn Minuten. Die hohe Dreierquote St. Pöltens (9/20, 45%) sollte schlussendlich auch den Ausschlag geben. Weil Kapfenberg dem gegenüber wiederum nur 8/28 (28%) aus der Distanz verwertete.

Overtime blieb erspart

Und in den letzten Sekunden zweimal völlig frei bei 73:76 den Ausgleich verpasste. "Da haben wir Glück gehabt", gestand Worenz. Der SKN war mit einem 76:70 in die letzte Minute gegangen, machte sich durch zwei Ballverluste aber das Leben selbst schwer und zitterte sich schließlich zum vierten Saisonsieg gegen die Bulls. Alanen markierte in der zweiten Halbzeit 18 seiner 27 Punkte.

In Richtung Play-offs war der Sieg aber Gold wert. Worenz: "Es war wichtig für den Kopf, dass wir wieder gewonnen haben."

SKN ST. PÖLTEN - KAPFENBERG BULLS 76:73 (16:16, 37:38, 58:55). - SKN: Alanen 27, Mandic 16, Lewis 10, Mbemba 9, Kaltenbrunner 6, Djukic 4, Ferguson 2, Böck 2, Jagsch, Wonisch, Angerbauer.