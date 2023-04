SKN meldet sich in den Play-offs zurück

St. Pölten - Wels 80:72. Die Gastgeber starteten ambitioniert in ihr erstes Heimspiel der Serie. Nach einer 12:4-Führung brachten aber einige Foulpfiffe das Getriebe ins Stocken. Mit sechs verwandelten Freiwürfen kam Wels zurück ins Spiel. Mit zunehmener Spieldauer sollten sich die Fouls aber auf die Seite der Gäste verlagern. Nach 40 Minuten durfte der SKN 28 Mal an die Linie, die Flyers nur 14 Mal. Die Freiwürfe waren es, die die Coffin-Truppe schließlich zum Sieg tragen sollten.

Im zweiten Viertel begann St. Pölten wieder besser: 22:16. Lange dauerte es aber nicht, da war der Vorsprung wieder verspielt. Wels führte zum ersten Mal in Minute 15 (26:25). Die Trefferquote war auf beiden Seiten ausbaufähig, etwas besser wurde es Ende der ersten Hälfte. Der SKN rettete ein 38:38 in die Pause.

Sehenswert war der dritte Abschnitt, denn nicht weniger als elf Mal wechselte die Führung. Es ging hin und her, kein Team konnte sich absetzen. Da war das plus drei nach 30 Minuten für St. Pölten schon fast Gold wert.

Im Schlussviertel ließ sich der SKN die Butter nicht mehr vom Brot nehmen. In Minute 34 führte das Team mit acht Zählern (67:59), genug für den Erfolg. Die Landeshauptstädter waren die konsequentere Mannschaft, erneut mit deutlicher Überlegenheit am Rebound (44:28). Wels lief sich in der Defensive der St. Pöltner fest und enttäuschte im Finish.

Die Wölfe sind zurück! Bereits am Freitag geht die Serie in Wels weiter, ehe Spiel vier dann schon am Sonntag in St. Pölten steigt.

Stimmen zum Spiel

SKN-Headcoach Mike Coffin: „Es war ein spannendes Spiel. Wir haben wieder eine solide Leistung in der Defense geliefert und in der Offense genug gemacht, um den Sieg nach Hause zu bringen. Es ist nichts gewonnen und nichts verloren. Der Druck ist jetzt wieder bei Wels.“



SKN-Sportchef Andreas Worenz: „Es war eine Partie auf Augenhöhe. Das Positive ist, dass wir am Ende stärker waren, das war in den letzten Spielen nicht so. Ich hoffe, dass wir den Flow nach Wels mitnehmen. Es war eine super Stimmung, ich bin sehr zuversichtlich, dass wir die Halle wieder rocken können.“

Statistik

SKN ST. PÖLTEN BASKETBALL - FLYERS WELS 80:72 (17:16, 21:22, 20:17, 22:17). - SKN: Jalalpoor 19, Holton 15, Dukic 14, Lewis 12, Mbemba 7, Kaltenbrunner 7, Ferguson 4, Jagsch 2, Atasoy, Angerbauer.