SKN mit Hunderter ins Viertelfinale

104:77! Im zweiten Aufeinandertreffen mit den Oberösterreichern innerhalb von von vier Tagen zündet der SKN ein Offensivfeuerwerk und steht im Cup-Viertelfinale. Dort wartet Liga-Tabellenführer BC Vienna.

Im ersten Viertel ging es hin und her, beide Teams trafen abwechselnd je sechsmal. Sinnbildlich für den Höhenflug St. Pöltens war die Tatsache, dass die Gastgeber immer hinten lagen, in den letzten Sekunden des Eröffnungsabschnitts die Partie aber drehten: 18:17.

Zunächst verlief auch das zweite Viertel ausgeglichen, bis der SKN zu einem 10:0-Lauf ansetzte und auf 38:29 davon zog. So hatte man zum Seitenwechsel einen zweistelligen Vorsprung in der Tasche (46:33). Stark in den ersten 20 Minuten: Alanen mit 14 Punkten.

Worenz-Truppe klar überlegen

Den tollen 28 Punkten im zweiten Abschnitt folgten schließlich 27 im dritten und gar 31 im vierten. Gegen die starke Trefferquote und Rebound-Überlegenheit St. Pöltens hatte der kleine Kader der Welser in Hälfte zwei nichts mehr entgegenzusetzen. Angerbauer knackte sogar noch den Hunderter für sein Team. Lewis machte mit 16 Punkten einen weiteren Schritt zurück zu alter Stärke.

"Man hat die Energie gespürt", lobte SKN-Head Coach Andreas Worenz den "Teameffort" seiner Mannschaft. "Wir haben die Intensität hochgehalten." Am Samstag geht mit breiter Brust zum NÖ-Derby nach Traiskirchen. Der SKN kommt mit sechs Pflichtspielsiegen in Serie im Gepäck.

SKN ST. PÖLTEN - FLYERS WELS 104:77 (18:17, 46:33, 73:54). - SKN: Alanen 20, Lewis 16, Ferguson 16, Wonisch 13, Kaltenbrunner 9, Mandic 9, Angerbauer 8, Jagsch 6, Mbemba 4, Dockner 3, Böck.