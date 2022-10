SKN-Pleite zum Auftakt

Werbung

Gleich zu Beginn wurde St. Pölten von Graz förmlich überrollt. Mit eigenem Zutun, nach 4,5 Minuten leisteten sich die Niederösterreicher bereits sieben Ballverluste und lagen 2:17 hinten. Die Steirer glänzten im ersten Viertel durch ihre starke Performance vom Zweier (11/13), wirkten wacher und reaktionsschneller. So gingen die ersten zehn Minuten mit 15:32 verloren.

Im zweiten Abschnitt rasselte die Quote bei den Gastgebern in den Keller. Fünf SKN-Punkte in den letzten Sekunden ließen den Rückstand auf minus zehn verkürzen (35:45).

Zwar erzielte St. Pölten die ersten Zähler nach dem Seitenwechsel, danach gab Graz aber wieder deutlich den Ton an und führte bald mit 20 Punkten (60:40). Somit war die Partie schon nach 25 Minuten gelaufen, die Gäste hatten nichts mehr entgegen zu setzen und enttäuschten zum Saisonauftakt.

"Wir hatten 26 Turnovers, daraus haben sie 40 Punkte gemacht. So kannst du kein Spiel gewinnen", resümierte SKN-Headcoach Mike Coffin, der neben dem angeschlagenen Lewis auch auf den noch nicht spielberechtigten Holton verzichten musste.