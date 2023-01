SKN St. Pölten gibt nach Niederlage die passende Antwort

Werbung

Mit Vollgas starteten die Niederösterreicher (erneut ohne das Trio Holton, Kaltenbrunner und Angerbauer) am Sonntag in der burgenländischen Landeshauptstadt. Lewis erzielte die ersten zehn Punkte für den SKN und sorgte in Minute drei für eine 10:3-Führung. Der US-Amerikaner war im ersten Viertel nicht zu stoppen und steuerte insgesamt 16 Zähler bei. Nach fünf Minuten hatte sein Team bereits 17 Punkte auf dem Konto, lag noch vor der ersten Sirene mit plus 19 vorne (31:12). Famose 33 Punkte im Eröffnungsabschnitt legten den Grundstein für den Auswärtssieg.

In den zweiten zehn Minuten schaffte es der BBC den Rückstand etwas zu reduzieren (24:18). Auch weil Allen groß aufspielte und zur Pause bereits 21 Punkte auf dem Konto hatte. Lewis erhöhte um acht auf noch bessere 24. Die Aufholjagd der Gastgeber setzte sich nach dem Seitenwechsel fort. St. Pölten musste Viertel drei mit 13:21 abgeben und kassierte zu Beginn des letzten Abschnitts gar den Ausgleich: 64:64. Doch dann schlugen die St. Pöltner Scharfschützen zu. Dukity und Atasoy trafen jeweils zwei Dreier und machten einen 13:1-Lauf perfekt. Eisenstadt kam nicht mehr zurück. Stark: St. Pöltens 50 Prozent-Quote aus dem Feld (30/60).

„Wir hatten einen super Start. Die Defense war zwei Viertel lang sehr solide. Dann 13 Minuten nicht und dann wieder“, bilanzierte St. Pöltens Headcoach Mike Coffin. „Wir waren und sind die bessere Mannschaft, auch wenn drei Außenspieler fehlten“, so der sportliche Leiter des SKN, Andreas Worenz.

Überraschung bleibt aus

Drei Tage zuvor hatte sich St. Pölten in Oberwart deutlich mit 52:75 geschlagen geben müssen. Ebenfalls bereits ohne Topscorer Holton und Co erwischten die Gäste einen Kaltstart. Je drei Fehlwürfe und Ballverluste brachten dem SKN in Minute fünf einen 2:14-Rückstand ein. Während Oberwart im ersten Viertel hochprozentig traf, war bei den Niederösterreichern das Gegenteil der Fall. Die Folge war ein deutliches 14:24 nach zehn Minuten. Im zweiten Viertel ratterte dann auch die Trefferquote bei den Gunners in den Keller. Die Burgenländer schafften das Kunststück nur vier Punkte zu erzielen, der SKN wiederum, diese lange Schwächephase nicht auszunützen. Lediglich auf minus drei kamen die Wölfe bis zur Pause heran (25:28).

Zum Beginn der zweiten Halbzeit konnte man eine Reaktion der Oberwarter vermuten und die kam dann auch. Zwar glich St. Pölten rasch aus (28:28), die Gastgeber zogen aber noch im dritten Abschnitt auf zwischenzeitlich 13 Punkte davon (44:31). Nach einem 14:21 ging auch das letzte Viertel klar verloren: 13:26. Dabei hatte man zunächst noch auf 42:51 verkürzt. Zu oft schickte der müde gewordene SKN den Favoriten durch unnötige Fouls aber an die Freiwurflinie. So wurde es am Ende noch sehr deutlich. 25 Ballverluste bei einer Trefferquote vom Zweier von 28 Prozent (9/32) sowie 53 Prozent von der Freiwurflinie (7/13): Die Leistung in der Offensive war katastrophal.

„Oberwart hat ein anderes Level in der Defense. Da ist es schwierig Punkte zu machen“, resümierte Coffin. „Die Ballverluste waren erschreckend, in Oberwart ist es aber immer tough“, fand Worenz.

BBC NORD DRAGONZ - SKN ST. PÖLTEN 77:87 (15:33, 24:18, 21:13, 17:23). - SKN: Lewis 29, Dukity 24, Atasoy 12, Ferguson 11 (Double-Double mit zehn Rebounds), Mbemba 8, Jagsch 3, Ersek, Schnabl.

OBERWART GUNNERS - SKN ST. PÖLTEN 75:52 (24:14, 4:11, 21:14, 26:13). - SKN: Lewis 17, Jagsch 9, Ferguson 9, Atasoy 9, Mbemba 6, Ersek 2, Dukity, Halilagic, Schnabl.