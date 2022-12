SKN St. Pölten macht die Schotten dicht

Werbung

Die Partie lief ähnlich wie das NÖ-Duell gegen Klosterneuburg in der Vorwoche. Und endete wieder mit einem Erfolg für den SKN.

Dabei startete man aber durchwachsen. Der zweite erfolgreiche Korb gelang erst im neunten Versuch. Zudem musste Kaltenbrunner früh verletzt raus. Nach 7:10-Rückstand drehten Holton (acht Punkte im ersten Abschnitt) und sein Team aber auf: 10:0. Die Konsequenz: Plus fünf nach zehn Minuten.

Im zweiten Viertel hatten beide Offensivreihen ihre mit Abstand beste Phase: 24:24. Lewis glänzte mit acht Punkten. Die Gäste kamen nach einem 8:0 zurück, ein starkes Finish brachte den Gastgebern aber die erneute Fünf-Punkte-Führung zur Pause (41:36).

Starker Auftritt nach der Pause

Im dritten Abschnitt legte St. Pölten in der Abwehr den Grundstein zum Sieg, kassierte nur neun Punkte. So erarbeitete man sich eine zweistellige Führung (52:38, 27.). Diese behielt der SKN in der Folge souverän und brachte den Erfolg locker nach Hause. Die wenigen Punkte der Wiener wurden zum gefundenen Fressen für Center Ferguson: 20 Rebounds.

"Es war wieder eine solide Leistung in der Defensive", resümierte St. Pöltens Headcoach Mike Coffin. "Unser Gameplan war, ihnen nicht so viele Dreier zu geben. Das ist in der ersten Hälfte nicht so gelungen und haben wir in der zweiten Halbzeit korrigiert."

SKN ST. PÖLTEN - D.C. VIENNA TIMBERWOLVES 74:59 (17:12, 24:24, 17:9, 16:14). - SKN: Holton 19, Lewis 15, Ferguson 11 (Double-Double mit 20 Rebounds), Mbemba 9, Dukity 9, Angerbauer 6, Ersek 3, Jagsch 2, Atasoy, Halilagic, Gratz.