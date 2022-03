SKN St. Pölten siegt spektakulär

Werbung

Wie schon im letzten Spiel gegen den BC Vienna begann auch die Partie in der Steiermark denkbar schlecht für den SKN: Nach fünf Minuten lag man bereits mit 4:17 hinten. "Die ersten Minuten waren grenzwertig", drückte es Headcoach Andreas Worenz noch vornehm aus. Ferguson und Jagsch, die mit jeweils acht Punkten als einzige im ersten Abschnitt für die Wölfe trafen, reduzierten den Rückstand bis zum Viertelende auf minus fünf (16:21).

Auch im zweiten Viertel gab Kapfenberg zunächst den Ton an, führte nach einem 11:0-Lauf sogar mit plus 14 (35:21). Dank Alanen (elf Zähler in den zweiten zehn Minuten) kam man wieder etwas näher heran (34:43).

Böck nimmt Heft in die Hand

Nach der Pause blieb St. Pölten auf Tuchfühlung, verkürzte im vierten Viertel sogar auf minus eins (65:66), etwas mehr als zwei Minuten vor Schluss waren es wieder minus sechs (66:72). Ein 8:0-Lauf dank Böck (5) und Alanen (3) brachte den SKN aber plötzlich doch noch auf die Siegerstraße. Die Krönung blieb zunächst aus, da ein Ballverlust und ein vergebener letzter Angriff St. Pöltens die Steirer in die Verlängerung rettete.

In dieser blieb St. Pölten eiskalt, der groß aufspielende Böck steuerte fünf Punkte bei. Mbembas einziger Treffer aus dem Feld war entscheidend: 83:78. Ein Fehlwurf von Lewis beim letzten Angriff rächte sich nicht, weil Kapfenbergs Krstic den letzten Wurf auch versiebte. Somit sicherte sich der SKN auch das zweite Saisonspiel bei den Bulls. Worenz: "Wir wollten es am Schluss mehr. Den Spirit wollen wir mitnehmen."

KAPFENBERG BULLS - SKN ST. PÖLTEN BASKETBALL 81:83 n.V. (21:16, 43:34, 59:52, 74:74). - SKN: Alanen 18, Böck 14, Ferguson 11 (Double-Double mit 11 Rebounds), Jagsch 8, Lewis 8, Wonisch 8, Djukic 7, Mandic 5, Mbemba 4, Kaltenbrunner.