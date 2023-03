SKN-Wölfe gegen den Meister chancenlos

Werbung

Denn die Wölfe starteten furios und führten dank einer starken Trefferquote rasch mit 8:2. Vienna-Coach Naglic nahm prompt die erste Auszeit und justierte sein Team neu. Mit Erfolg. Es folgte ein 11:0-Run der Gäste, die diese Führung nicht mehr hergeben sollten.

Nach dem ersten Viertel führten die Bundeshauptstädter in St. Pölten mit 28:19. Dank einer klaren Überlegenheit am Rebound (12:4) und einer starken Trefferquote aus der Halbdistanz (7/8). Auch im zweiten Abschnitt übernahmen die Gäste gleich wieder das Kommando. In Minute 14 stand es bereits 38:21.

Wiener Dominanz führte zum Hunderter

Die Überlegenheit zog sich wie ein roter Faden durch das weitere Spiel. Der Rückstand des SKN wuchs immer weiter an und betrug kurz vor Ende der dritten zehn Minuten schon 28 Zähler (49:77). Die Vienna war stets auf „Hunderterkurs“ und sollte diesen auch einheimsen. So standen am Ende ein plus 30 mit einem Ergebnis von 100:70 auf dem Scoreboard.

„Uns hat die Energie gefehlt, wir hatten nur einen Tag Vorbereitung auf Wien“, blickte SKN-Headcoach Mike Coffin auf die Donnerstag-Partie in Wels zurück. „Wir haben den Ball zu wenig bewegt, da kannst du gegen so eine Mannschaft nicht gewinnen. Wien war sehr gut.“

SKN ST. PÖLTEN BASKETBALL - BC VIENNA 70:100 (19:28, 18:24, 17:25, 16:23). - SKN: Jalalpoor 18, Holton 16, Mbemba 15, Dukic 11, Kaltenbrunner 5, Angerbauer 3, Ferguson 2, Jagsch, Lewis, Atasoy.