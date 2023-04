St. Pölten beim Champion gut, aber nicht gut genug

Werbung

Die Niederösterreicher starten stark, führen gleich 5:0. Der Vorsprung wird auf 18:13 ausgebaut (8.), durch einen Abstimmungsfehler in der Defensive kassiert der SKN in Viertel eins aber noch einen Buzzer-Beater: 18:17. Wien hat zwar über das gesamte Spiel die bessere Trefferquote, im ersten Abschnitt zeigt sich St. Pölten aber bei den Ballverlusten viel disziplinierter (1:5).

Erst in der 13. Minute ging der Favorit zum ersten Mal in Führung: 21:20. Nach einem 7:0-Lauf der Wiener wächst der Rückstand des SKN auf acht Punkte an (26:34). Die Gäste schaffen es aber bis zur Pause zu verkürzen: 32:37.

Kein Mittel gegen Manigat

Wiens Leader Murati kassierte nach dem Seitenwechsel gleich sein viertes Foul, der Kader ist aber breit genug, um diesen Umstand zu kompensieren. Da tut sich St. Pölten schon schwerer, als Mbemba nur mehr ein Foul vor dem Ausschluss steht. Manigat (5/6 Dreier) und seine Meisterkollegen zünden im dritten Viertel ein Offensivfeuerwerk (31 Punkte). Die 25 des SKN sind ebenfalls aller Ehren wert, der zweistellige Rückstand zu Beginn des Schlussviertels war aber zu viel.

Der BC Vienna läuft auf und davon und führt sogar schon mit 20 Zählern (88:68), ehe die Gäste noch Ergebniskosmetik betrieben. Lewis und Holton drehten erst im vierten Viertel auf (zwölf bzw. zehn Punkte), da war die Messe schon gelesen.

Stimmen zum Spiel

Mike Coffin, Headcoach, SKN-Basketball: „Wir haben eine solide erste Halbzeit gespielt. Am Ende hat die Qualität gefehlt, sie sind besser.“



Andreas Worenz, Sportchef, SKN-Basketball: „Wir hätten das Spiel mir fünf oder auch mit 25 Punkten verlieren können. Wir haben taktisch gut gespielt. Es war vom Gesamten her eines unserer besseren Spiele.“



Roman Jagsch, Kapitän, SKN-Basketball: „Über 25 Minuten haben wir gut gespielt, dann haben die Wiener ihre Klasse bewiesen und verdient gewonnen.“



Aramis Naglic, Headcoach, BC Vienna: „Es war ein ziemlich toughes Spiel, wir haben hart arbeiten müssen, um gegen St. Pölten zu gewinnen.

Statistik

BC VIENNA - SKN ST. PÖLTEN BASKETBALL 92:81 (17:18, 20:14, 31:25, 24:24). - SKN: Holton 19, Lewis 15, Jalalpoor 13, Dukic 12, Mbemba 10, Ferguson 6, Jagsch 3, Angerbauer 3, Atasoy.