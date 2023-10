St. Pölten biegt auch Vizemeister

SKN St. Pölten - BC Vienna 79:69. Zunächst wurden die Bundeshauptstädter ihrer Favoritenrolle gerecht, führten nach drei Minuten mit 10:3 und in Minute fünf mit 14:7. Doch ein 10:0 und in weiterer Folge 15:3-Lauf brachte den SKN noch im ersten Viertel zurück ins Spiel. MJ Randolph stellte sich mit neun Punkten vor.

22 SKN-Zähler waren es nach zehn Minuten, bis zur Pause legten die Wölfe noch 25 drauf! Dadurch führte man zum Seitenwechsel bereits mit plus 13. Stark: Angerbauer, der in der ersten Hälfte elf seiner 15 Punkte erzielte (Dreier: 4/6). Auch Randolph sollte sich aus der Distanz treffsicher zeigten (3/4). Der US-Amerikaner war am Ende mit 28 Punkten der überragende Akteur auf dem Feld.

SKN sofort hellwach

Furios kam der SKN aus der Kabine, lag in Minute 22 schon mit 19 Zählern vorne (53:34). Danach spielte St. Pölten den Sieg trocken nach Hause. Auch weil Wiens Nationalspieler Rados nicht mehr zum Einsatz kam und man in der Defensive aggressiv stand. Die die Trefferquote in den letzten Spielminuten etwas in den Keller rasselte, betrug der Vorsprung zur Schlusssirene „nur noch“ zehn Punkte. Der Erfolg gegen die Vienna, einst Ligagroßmacht und zuletzt neun Mal gegen den SKN siegreich, war ungefährdet.

Mike Coffin, Headcoach SKN St. Pölten: „Wir haben gut gekämpft, hatten nur in den ersten paar Minuten Schwierigkeiten. Danach haben wir das Spiel kontrolliert. Es war ein verdienter Sieg, wir waren sehr solide in der Defense und haben keine leichten Punkte zugelassen.“

SKN ST. PÖLTEN BASKETBALL - BC VIENNA 79:69 (22:17, 25:17, 17:17, 15:18).

SKN: Randolph 28, Angerbauer 15, Dukic 13, Kavas 8, Jagsch 8, Atasoy 5, Poulina 2, Tomaschek, Vukicevic.