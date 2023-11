St. Pölten erfüllt die Pflicht

St. Pölten – Vienna Timberwolves 82:76. Die Offensive war von Beginn an Trumpf und das auf beiden Seiten. St. Pölten lag mit 9:12 hinten, ehe ein 7:0-Lauf zum 16:12 gestartet wurde. In Minute fünf waren hüben wie drüben schon 34 Punkte erzielt worden: 19:15. Zur ersten Pause hatten schließlich die Wiener knapp die Nase vorne (26:24). Mit Randolph, Kavas und Dukic wiederum schon drei St. Pöltner sieben Zähler auf ihrem Konto.

St. Pöltner Angriffslust

Es blieb ein Hin und Her, ehe der SKN die Zügel noch mehr anzog. Ein 30:32 wurde dank acht Punkten in Folge in ein 38:32 umgewandelt. Die Antwort? Drei Dreier am Stück der Timberwolves. Die Reaktion? Sieben SKN-Zähler en suite zum 45:41. Und kurz vor der Pause legte St. Pölten noch einmal ein 8:0 aufs Parkett. Stark: 53 Punkte nach 20 Minuten und eine zweistellige Führung (53:43).

„Jeder in der Liga kennt die Timberwolves. Wenn sie die Dreier machen, können sie mit jedem mitspielen“, blickte SKN-Headcoach Mike Coffin auf die Pausenstatistik. Und dort hatten die Gäste 9/18 Dreier verwandelt. „Es war eine schlechte Defense von uns.“

Die Führung wurde nach dem Seitenwechsel auf 13 ausgebaut (56:43). Zunehmend rasselte aber die Trefferquote in den Keller. Und so kamen die Gäste zurück ins Spiel, schafften einen 9:0-Lauf und ergatterten sich in Minute 29 sogar die Führung: 66:65. Atasoys Dreier war in dieser Phase Gold wert und Randolph legte einen Zweier nach. So war man nach 30 Minuten wieder knapp vorne (70:66). Das Viertel hatten die Wiener mit 23:17 für sich entschieden.

Perfekter Übergang ins Schlussviertel

St. Pölten brachte den Run auch ins vierte Viertel und erhöhte auf 11:0. Die zweistellige Führung war zurück (76:66), das Spiel entschieden. Obwohl der SKN schwächelte und nur zwölf Punkte im letzten Abschnitt erzielte, konnten die Gäste kein Kapital schlagen. Weil ihnen schlicht die Klasse fehlte und sie im Schlussabschnitt nur zehn Zähler markierten. Traditionell suchten sie ihr Heil aus der Distanz (14/33 Dreier und 9/19 Zweier).

„Gott sei Dank haben wir die Qualität um solche Spiele zu gewinnen“, war Coffin erleichtert.

SKN ST. PÖLTEN – VIENNA TIMBERWOLVES 82:76 (24:26, 29:17, 17:23, 12:10). – SKN: Randolph 20, Kavas 18, Dukic 13, Angerbauer 13, Atasoy 13, Tomaschek 3, Jagsch 2, Ogemuno-Johnson.