St. Pölten erleidet nächsten Tiefschlag

Beim Comeback von Philip Jalalpoor im St. Pöltner Trikot glänzten die Wölfe im ersten Viertel gegen die Mannen aus der steirischen Landeshauptstadt mit mannschaftlicher Geschlossenheit. Gleich sieben Spieler scorten, ein 10:0-Lauf brachte eine 23:15-Führung. Sechs Ballverluste verhinderten ein noch klareres Ergebnis. Mit neun Punkten en suite zeigten die Gastgeber auch zu Beginn des zweien Abschnitts auf, lagen in Minute 13 mit 32:20 vorne. Vor allem vom Dreier lief es wie geschmiert, zur Pause hatte der SKN 7/12 versenkt (58%). Die Führung nach 20 Minuten war allerdings „nur mehr“ einstellig: 44:35.

Von einer völlig anderen Seite zeigte sich St. Pölten in der zweiten Halbzeit. Jalalpoor kassierte rasch sein viertes Foul und musste auf die Bank (23.). In den ersten 6,5 Minuten gelangen dem SKN nur zwei Punkte von der Freiwurflinie. Der erste Treffer aus dem Feld gelang erst in Minute 28. So war Graz zurück im Spiel und St. Pölten nach einem 12:19 im dritten Viertel unter Druck. In diesem scorten nur zwei Spieler, sieben Ballverluste taten ihr Übriges.

Ballverluste en masse

Im letzten Abschnitt änderte sich wenig. Es entwickelte sich auf beiden Seiten eine wahre Turnover-Orgie. St. Pölten tat sich schwer, unter den Korb zu kommen, musste teilweise wilde Dreier nehmen. Der Grazer-Topscorer Cooks fand hingegen immer wieder Mittel um gefährlich zu werden. Letztendlich entscheidend. Wiederum nur zwei St. Pöltner Werfer im Schlussabschnitt waren zu wenig, genauso wie Jalalpoors erster erfolgreicher Dreier im fünften Versuch. Wie sollte es anders sein, ein Ballverlust von Lewis (der letzte von 22 des SKN) brachte St. Pölten auf die Verliererstraße, der letzte Dreierversuch des US-Amerikaners verfehlte schließlich sein Ziel. Die Wölfe brachten in den letzten zehn Minuten nur elf Punkte aufs Scoreboard und matte 23 in Hälfte zwei. Mit 22 gepfiffenen Fouls meinten es zudem die Referees nicht allzu gut mit den Gastgebern.

„Wir können keine Punkte machen, wenn wir die ganze Zeit den Ball verlieren“, schüttelte SKN-Headcoach Mike Coffin den Kopf. „Wir hatten eine super Defense und nur 69 Punkte bekommen. Das sollte genug sein, um zuhause zu gewinnen.“

Ausgerechnet bei Mike Coffins „Ex“ Kapfenberg lieferte der SKN zwei Tage zuvor einen wahren Offenbarungseid ab. Halbwegs passabel waren, den Spielstand betrachtet, nur die ersten neun Minuten. Da lagen die Gäste noch knapp zurück: 14:16. Das verletzungsbedingte Fehlen von Topscorer Holton war deutlich zu merken, Lewis konnte die Rolle nicht ausfüllen. Vorne trafen die Wölfe sehr wenig, hinten wurden sie zunehmend löchriger. Zudem reihte sich ein Ballverlust an den nächsten, am Ende waren es gleich 24.

19 Punkte in zweiter Halbzeit

Nach einer schwachen ersten Hälfte lag der SKN „nur“ mit elf Punkten hinten. Eine Reaktion blieb nach dem Seitenwechsel aus, ganz im Gegenteil. Kapfenberg machte mit St. Pölten was es wollte, die Gegenwehr löste sich immer mehr in Luft aus. Nach einem desaströsen 12:24 im dritten Abschnitt, wurde es im Schlussviertel für die Gäste peinlich: 7:29. Die Unterschiede bei den Trefferquoten waren eklatant. Vom Zweier 70 bzw. 39%, vom Dreier 50 bzw. 20%. So hatten die Bulls nach 40 Minuten tatsächlich doppelt so viele Punkte auf dem Konto wie die Wölfe.

Coffin zeigte Größe und stellte sich vor sein Team: „Es war eine solide erste Halbzeit. Wenn wir ein paar offene Würfe treffen, sind wir auf fünf, sechs Punkte dran. Anfang drittes Viertel hatten wir unnötige Ballverluste. Als wir keine Chance mehr hatten zu gewinnen, habe ich Kelvin (Lewis, die Red.) eine Pause für Samstag gegeben und mit jungen Spielern gespielt.“

SKN ST. PÖLTEN - UBSC GRAZ 67:69 (23:17, 21:18, 12:19, 11:15). - SKN: Lewis 16, Mbemba 14, Angerbauer 11, Dukic 9, Jalalpoor 8, Ferguson 4, Kaltenbrunner 3, Atasoy 2, Jagsch.

KAPFENBERG BULLS - SKN ST. PÖLTEN 92:46 (21:14, 18:13, 24:12, 29:7). - SKN: Mbemba 12, Jagsch 11, Ferguson 6, Lewis 4, Kaltenbrunner 4, Dukic 3, Ersek 3, Atasoy 3, Angerbauer, Halilagic.