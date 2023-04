St. Pölten erzwingt Entscheidungsspiel

St. Pölten - Wels 90:78. Unglaublich, aber wahr: Die ersten 22 Freiwürfe der Gastgeber wurden allesamt verwandelt, sechs Spieler waren dafür verantwortlich. Wels hatte schon nach etwas mehr als drei Minuten die Mannschaftsfoulgrenze erreicht, das muntere Freiwerfen war eröffnet. St. Pölten spielte im ersten Viertel bärenstark, wollte gleich zeigen, wer Herr im Haus ist. Mit Erfolg, denn der SKN lag mit 14 Punkten vorne. Sieben SKN-Akteure scorten. Im zweiten Viertel führte St. Pölten sogar schon mit plus 17 (32:15, 52:35) und war zur Halbzeit bei allen Wurfquoten besser als der Gegner. 20 verwandelte Freiwürfe waren es nach 20 Minuten.

Nach dem Seitenwechsel wurde der 23. Versuch zwar vergeben, Holtons Dreier und zwei Steals von Lewis verhinderten aber die Welser Aufholjagd. Vorerst ... In Minuten 29 lag der SKN noch mit 66:51 vorne. Dann gabs aber immer mehr Krampf. Neun Ballverluste streuten die Gastgeber im dritten Abschnitt ein. Die Gäste sicherten sich einen 6:0-Lauf am Ende des Viertels und sollten das vierte auch mit einem 6:0 eröffnen ...

Holton: Acht Punkte in der „Crunchtime“

Somit war der Vorsprung auf drei Punkte geschmolzen (66:63). Jalalpoor gelang ein wichtiger Dreier, doch Wels blieb dran. Bei 69:67 für den SKN hatte Wels per Dreier sogar die Chance zur Führung, doch Allen (mit 24 Punkten erneut der beste Welser) vergab. Erinnerungen an die zuletzt aus der Hand gegebenen Spiele wurden wach. Doch dieses Mal behielten die Wölfe ihre Nerven. Allen voran riss Holton das Spiel an sich, verwandelte zwei Dreier und zweimal von der Linie. Während der SKN am Ende 37 von 42 Freiwürfen (88 %) versenkte (zwei wurden vergeben, als die Partie schon entschieden war), waren es bei Wels nur 19/29 (65 %). Jeters zwei verworfene Freiwürfe gaben den Oberösterreichern im Finish den Rest. Top: Mbemba mit 8/9.

Starke Quoten vom Dreier lieferten Dukic (3/5, 60 %), Jalalpoor (4/8, 50 %) und Holton (3/6, 50 %). Erneut behielt St. Pölten bei den Rebounds klar die Oberhand (41:26): Allen voran Ferguson mit 15. Einziger Makel waren die 23 Ballverluste, da war Wels klar ballsicherer (12).

„Es waren viele Up and Downs, aber wir haben die Nerven behalten und die Freiwürfe getroffen“, so St. Pöltens Headcoach Mike Coffin. SKN-Sportchef Andreas Worenz: „Die Freiwürfe waren ein Wahnsinn. Der Fokus hat gepasst, wir waren solide und haben es heute fertig gespielt.“

Am Mittwoch heißt es in Wels für beide Mannschaften: Do or Die. Der Sieger von Spiel fünf steht im Halbfinale und trifft dann auf Gmunden (3:1 gegen Kapfenberg). Die Zuversicht bei den Wölfen ist nun groß, den größten Erfolg in der noch jungen Vereinsgeschichte des SKN einzufahren.

SKN ST. PÖLTEN BASKETBALL - FLYERS WELS 90:78 (27:13, 25:24, 14:20, 24:21). - SKN: Jalalpoor 23, Holton 21, Dukic 13, Mbemba 12, Lewis 6, Jagsch 6, Ferguson 4, Atasoy 3, Kaltenbrunner 2, Angerbauer, Gratz.



Stand in der „best-of-five“-Serie: 2:2.