St. Pölten gibt Sieg aus der Hand

Im ersten Viertel neutralisierten sich beide Teams, St. Pölten glich im Finish einen 14:18-Rückstand noch aus. Ein 7:0-Lauf legte für die Gastgeber den Grundstein für eine Sechs-Punkte-Führung in der zweiten Periode: 28:22. Der ging aber bis zur Pause wieder flöten: 37:38.

Seine beste Phase hatte der SKN im dritten Abschnitt: 21:13. Holton markierte zehn Punkte. So ging es mit plus sieben in das letzte Viertel. In diesem baute St. Pölten den Vorsprung auf neun aus (65:56, 67:58). Zwar traf man zunächst im Finish wenig, nach einem 6:0-Spurt sah man in der Schlussminute aber dennoch wie der sichere Sieger aus: 79:72.

Selbstfaller im Finish

In den letzten 30 Sekunden lief dann aber noch tatsächlich alles gegen den SKN: Nach einem Oberwarter Dreier verlor Mbemba den Ball und kassierte zudem ein unsportliches Foul. Dann foulte Kaltenbrunner Oberwarts Hanes beim erfolgreichen Abschluss zum 79:79 und bescherte dem überragenden Akteur auf dem Feld (39 Punkte) noch einen entscheidenden Bonusfreiwurf. Trotzdem hatte St. Pölten mit dem letzten Angriff noch die Siegchance, Jagsch verfehlte aber das Ziel und somit den Gamewinner.

"Wir haben das Spiel aus der Hand gegeben und am Ende zu viele leichte Fehler gemacht", war der Ärger bei SKN-Headcoach Mike Coffin naturgemäß sehr groß.

SKN ST. PÖLTEN – OBERWART GUNNERS 79:80 (19:18, 19:20, 21:13, 21:29). - SKN: Holton 28, Ferguson 14 (Double-Double mit 13 Rebounds), Mbemba 12, Jagsch 11, Kaltenbrunner 9, Angerbauer 5, Dukity, Ersek, Atasoy.