St. Pölten in Oberwart auf verlorenem Posten

St. Pölten erlitt am Sonntag einen klassischen Fehlstart: 0:10 nach 2,5 Minuten. Dabei fielen auch einige Schiedsrichterentscheidungen zu Ungunsten der Wölfe aus. Diese kamen zwar auf 13:16 heran, waren aber insgesamt nicht wach genug. Die Reboundbilanz nach zehn Minuten war mit 9:19 desaströs. Der SKN machte es den Gunners in der ersten Halbzeit viel zu leicht, immer wieder erzielten die Gastgeber einfache Punkte. Dukic hielt seine Mannen mit drei Dreiern halbwegs im Spiel: 35:48 zur Pause.

Vorentscheidung im dritten Viertel

In Hälfte zwei rasselten die Quoten hüben wie drüben in den Keller. Oberwart kam als erstes Team zurück ins Spiel und gelang mit einem 8:0-Lauf die Vorentscheidung: 56:38. Acht Turnover im dritten Viertel bei lediglich elf Punkten: Zu wenig, um dem Tabellendritten ernsthaft gefährlich zu werden. Durch zwei Dreier in Folge betrieb der SKN zu Beginn des Schlussviertels noch kurz Ergebniskosmetik, an der verdienten 69:81-Niederlage änderte dies aber nichts mehr.

Es war nicht der Hit. Andreas Worenz, SKN-Sportchef

„Oberwart hat in der ersten Halbzeit gut getroffen. Wenn man sich die Statistik ansieht, waren die Turnover und die Offensivrebounds entscheidend. Sie haben auch unsere Außenspieler gut verteidigt“, so SKN-Sportchef Andreas Worenz. St. Pöltens Headcoach Mike Coffin fand: „Wir haben nie einen Rhythmus gefunden. Oberwart war besser heute.“

OBERWART GUNNERS - SKN ST. PÖLTEN BASKETBALL 81:69 (22:15, 26:20, 17:11, 16:23). - SKN: Lewis 17, Dukic 16, Holton 12, Mbemba 9, Jalalpoor 7, Jagsch, Ferguson, Angerbauer.