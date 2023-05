St. Pölten ist draußen

Denn Wels spielte von Beginn an auf Hochtouren. Nach sechs Minuten führten die Gastgeber 14:5, machten dabei zehn Zähler en suite. St. Pölten erwischte hingegen einen absoluten Kaltstart, nur zwei der ersten elf Würfe fanden ihr Ziel. Aber es wurde noch schlimmer. Dann gegen Ende des ersten Abschnitts legte Wels ein 9:0 drauf. 5/9 Dreier brachten den Oberösterreichern eine 27:10-Führung nach zehn Minuten. St. Pölten leistete sich fünf Ballverluste und eine schwache Trefferquote. Der frühe Anfang vom Ende ...

Wels zeigte sich auch im zweiten Viertel aggressiv und baute die Führung weiter aus: 32:11 (13.). Während Holton die Fahnen des SKN hoch hielt (13 Punkte in Hälfte eins), lief bei Jalalpoor überhaupt nichts zusammen. Der Spielmacher verlegte alle seine acht Würfe in den ersten 20 Minuten. St. Pölten traf nur 7/30, Wels mehr als doppelt so viel (15/31). Auch bei den Rebounds hatte Wels dank Viertel eins die Nase vorne (22:19). Zur Pause lagen die Gäste mit 19 hinten (26:45).

Wölfe gegen starke Welser ohne Zugriff

Jegliche Versuche auf eine Aufholjagd scheiterten. Erst der elfte Versuch von Jalalpoor saß. Wels hielt St. Pölten auf sichere Distanz. Ein 20:18 im dritten Viertel war zu wenig. Zwar kam man Anfang des vierten Viertels auf zwölf Punkte heran (63:51), danach zog Wels das Tempo aber wieder an. 33 Prozent (8/24) aus der Zweierdistanz machten für St. Pölten einen Auswärtserfolg gegen eine mannschaftlich geschlossen auftretende Welser Truppe am Ende unmöglich.

„Wir haben einen schlechten Tag erwischt, zu viel alleine gemacht. So kannst du ein fünftes Spiel nicht gewinnen“, resümierte SKN-Headcoach Mike Coffin. „Es war von der Serie unser mit Abstand schlechtestes Spiel, auch eines der schlechteren über die gesamte Saison gesehen. Leider zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt“, fand SKN-Sportchef Andreas Worenz. „Wels ist heute ein verdienter Sieger.“

FLYERS WELS - SKN ST. PÖLTEN BASKETBALL 80:61 (27:10, 18:16, 18:20, 17:15). - SKN: Holton 19, Mbemba 11, Dukic 11, Lewis 8, Jalalpoor 5, Jagsch 4, Ferguson 2, Kaltenbrunner 1, Atasoy.