St. Pölten legt in Graz nach

Graz - St. Pölten 79:88. Die höchste Führung der Steirer betrug lediglich zwei Punkte und war gleich nach dem ersten erfolgreichen Wurf des Spiels fakt. Danach übernahmen die St. Pöltner das Kommando. Angeführt von Neuzugang MJ Randolph (elf Punkte im ersten Viertel) führte der SKN nach einem 7:0-Lauf mit 7:2. Graz blieb zwar dran, ein 5:0 brachte eine 25:18-Führung nach dem ersten Abschnitt. Und das obwohl nur 2/11 Dreier den Weg ins Ziel fanden.

In Minute 13 hatten die Gäste zum ersten Mal eine zweistellige Führung inne: 32:22. Immer wenn Graz näher kam, schlugen die Wölfe zurück. Im zweiten Viertel zweimal durch einen Dukic-Dreier. Mit einer Acht-Punkte-Führung (43:35) ging es in die Pause.

SKN hatte immer die passenden Antworten

Im dritten Abschnitt lag man erneut zweistellig vorne (45:35, 48:37). Graz gelang ein 8:0-Run und in Minute 25 führten die Steirer auch hauchdünn mit einem Zähler (53:52). Doch sieben Punkte en suite am Viertelende ließ den SKN schließlich mit plus acht in die letzten zehn Minuten gehen.

Dort wieder das gleiche Bild: St. Pölten führte in Minute 36 mit 76:64. So hoch, wie noch nie in dieser Partie. Doch Graz kam zwei Minuten vor Schluss auf vier Zähler heran. Tomaschek holte sich einen wichtigen Offensivrebound und Angerbauer (fünf seiner zehn Punkte im Schlussviertel) bewies von der Freiwurflinie Nervenstärke. Sein versenkter Dreier mit Brett machte den Sack endgültig zu.

Mike Coffin, Headcoach SKN St. Pölten: „Es war eine gute Mannschaftsleistung von A-Z. Jeder hat seinen Job gemacht und gekämpft.

Felix Angerbauer, Spieler SKN St. Pölten: „Wir haben von Anfang an sehr viel Druck gemacht und uns durch unsere Defense ausgezeichnet.“

UBSC GRAZ - SKN ST. PÖLTEN BASKETBALL 79:88 (18:25, 17:18, 23:23, 21:22).

SKN: Randolph 28, Kavas 20, Angerbauer 10, Tomaschek 7, Atasoy 7, Dukic 6, Vukicevic 5, Poulina 3, Jagsch 2.