St. Pölten mit Schlappe beim Schlusslicht

Werbung

So rückte der einzig übrig gebliebene „Big Man“ Dukic in den Fokus und eröffnete die Partie gleich einmal mit einem erfolgreichen Dreier. In der Folge wechselte die Führung sechsmal hin und her, ehe St. Pölten, dieses Mal lediglich in einer Sieben-Mann-Rotation, auf 18:10 davon zog. Dukic war mit acht Punkten in den ersten zehn Minuten der tonangebende Spieler.

Apropos tonangebend: Auch im zweiten Abschnitt waren die Wölfe aus Niederösterreich den Wölfen aus Wien zunächst überlegen, führten in Minute 15 zweistellig (29:17). Ein 13:0-Lauf für die Gastgeber brachte den SKN aber in Bredouille. Eine knappe Zwei-Punkte-Führung nahm St. Pölten schließlich in die Halbzeitpause mit.

Ausgeglichen verlief der dritte Abschnitt. Kein Team konnte sich mit mehr als fünf Zählern absetzen, die Führung wechselte gleich achtmal. SKN-Topscorer Jalalpoor drückte dem Spiel seines Teams in dieser Phase mit acht Punkten ihren Stempel auf, auch Atasoy zeigte mit zwei Dreiern auf.

Im Schlussviertel erwischten die Gäste den besseren Start, bogen in Minute 33 mit einem komfortablen 69:60 im Rücken schon auf die Siegerstraße ein. Doch Kaltenbrunner verpasste es aussichtsreich die Führung auszubauen, während im Gegenzug das Schlusslicht durch John per Dreier traf. Statt plus elf, nur plus sechs. „Das hat uns sehr weh getan“, schilderte Headcoach Mike Coffin.

Ein Ende mit Schrecken

Der nächste Rückschlag für den SKN folgte auf dem Fuß: Dukic kassierte sein fünftes Foul und musste raus. St. Pölten nun gänzlich ohne großgewachsenen Spieler und unter dem Korb überfordert. So drehten die ebenfalls ersatzgeschwächt angetretenen Timberwolves die Partie in der Schlussphase mit einem 11:0-Lauf (79:73 nach 68:73) komplett und retteten den Sieg über die Distanz. Dabei spielten die Freiwürfe eine entscheidende Rolle. Die Gastgeber bekamen gleich 20 zugesprochen und verwandelte starke 19. Beim SKN waren es 10/11.

„Wir haben gut gekämpft. Am Ende haben sie Dukic ausgefoult und waren zu groß. Wir haben auch ein paar Fehler gemacht“, resümierte Coffin. „Die Möglichkeit zu gewinnen war da, wir haben es aus der Hand gegeben.“ Andreas Worenz, sportlicher Leiter des SKN, zum fehlenden Trio in der Bundeshauptstadt: „Wenn noch um die Top sechs gegangen wäre, hätten wohl alle drei gespielt. Die Pause kommt zur richtigen Zeit. Wir müssen schauen, dass nach der Nationalteampause alle wieder fit sind.“ Coffin: „Wir wollten nichts riskieren.“

VIENNA TIMBERWOLVES - SKN ST. PÖLTEN 83:80 (15:18, 20:19, 23:23, 25:20). - SKN: Jalalpoor 22 (Double-Double mit 11 Rebounds), Atasoy 15, Lewis 14, Dukic 12, Angerbauer 9, Jagsch 4, Kaltenbrunner 4, Schnabl.