St. Pölten nimmt sich selbst aus dem Spiel

Wels - St. Pölten 67:60. Besser hätte die Partie für den SKN nicht beginnen können. Wels zeigte sich von Beginn an von der Rolle und blieb in den ersten knapp 4,5 Minuten ohne Punkt. Da hatten die Gäste schon eine 13:0-Führung in der Tasche. Sieben Minuten waren gespielt, da lag die Truppe von Headcoach Mike Coffin schon mit 15 Zählern vorne: 20:5. Vor allem aus der Mitteldistanz zeigten sich die Wölfe treffsicher (5/6). Danach riss der Faden beim SKN aber, es sollte nicht das letzte Mal im Spiel gewesen sein. Im ersten Viertel setzte es sieben Ballverluste.

Viertelübergreifend gelangen in über 8,5 Minuten nur magere zwei Punkte. Ein Wunder, dass man trotzdem noch mit 22:21 in Front lag. Zwischenzeitlich war die Führung aber dann wirklich futsch. Auch weil aus der Distanz sehr wenig ging: 2/16. Das Highlight war schließlich Jalalpoors Buzzer-Beater, der es ermöglichte, dass St. Pölten mit einem 36:32 in die Pause ging. Stark: Mbemba mit neun Punkten im zweiten Abschnitt.

Nach dem Seitenwechsel war wieder St. Pölten wacher: 7:0. Wels taumelte nicht zum ersten Mal durchs Spiel, der SKN baute seinen Vorsprung auf 15 Punkte aus: 49:34. Den Sack zu machten die Gäste nicht. Denn wieder folgte ein gehöriges Tief. Jalalpoor war dreimal in kurzer Zeit den Ball weg, insgesamt waren es beim Spielmacher gleich sieben Turnover. Hinten foulte Holton unnötig beim Dreier, vorne gab es von Lewis einen wilden Wurf. So ermöglichte man Wels einen 7:0-Run.

Wels schafft Comeback im Finish dank 19:0-Lauf

Im dritten Viertel leistete sich St. Pölten erneut sieben Turnover. Trotzdem: Ins Schlussviertel ging man mit einem 51:41. „Nur 41 Punkte in Wels. Das muss reichen“, stellte Coffin unmissverständlich fest. Sein Team zeigte sich 35 Minuten in der Defensive stark, ließen die eigentlich offensivstarken Welser nicht ins Spiel kommen. Etwas mehr als 4,5 Minuten vor Schluss lagen die St. Pöltner noch mit zwölf Punkten vorne (59:47). Was danach folgte, gibts nur im Basketball. Wels kam spät, aber nicht zu spät, ins Laufen. Innerhalb von 2,5 Minuten war der Rückstand aufgeholt und dank einem 19:0-Lauf setzten sich die Oberösterreicher auch noch entscheidend ab.

So gewann Wels ein Spiel, das sich eigentlich gar keinen Sieger verdient gehabt hätte. Insgesamt gab es 42 Ballverluste auf beiden Seiten (23:19 für den SKN). Die Wurfquoten waren auf beiden Seiten indiskutabel schwach. Die Flyers gewannen trotz 14 vergeigter Freiwürfe (58 %), einer Dreierquote von 18 % und einer Zweierquote von 39 %. Zum Vergleich der SKN: 66 %, 24 %, 38 %. Sinnbildlich für einen schwarzen SKN-Tag in der Offensive die Bilanz von Holton, einst St. Pöltens absoluter Highscorer: 3/13 vom Zweier, 1/6 vom Dreier. Jalalpoor, Jagsch und Co trafen einfach zu wenig. Coffin: „Es war kein schönes Spiel.“ Mitentscheidend: Wels rang den SKN im letzten Viertel auch noch bei den Rebounds nieder. Erstmals in dieser Serie (51:45).

Wir haben nicht clever gespielt. Mike Coffin, Headcoach, SKN St. Pölten

„Es war unkontrolliert. Wir haben das ganze Spiel nicht clever gespielt. Wir haben so viele schlechte Würfe genommen, zu früh geworfen. Das war unnötig“, bilanzierte Coffin. „Die letzten fünf Minuten waren eine Katastrophe. So die Nerven wegzuschmeißen und so zu reagieren ...“, schüttelte Sportchef Andreas Worenz den Kopf. „Wir waren 35 Minuten die bessere Mannschaft, dann schmeißen wir das Spiel so weg.“

Nun muss am Sonntag (17.30 Uhr) in Spiel vier vor heimischer Kulisse ein Sieg her. Und dann am Mittwoch auch noch in Wels. Spätestens jetzt geht es aufgrund des dichten Spielplans auch an die körperliche Substanz. „Wir stehen mit dem Rücken zur Wand, müssen jetzt zweimal gewinnen“, so Worenz. Coffin ist auch klar: „Wir müssen am Sonntag zurückschlagen und besser spielen.“

FLYERS WELS - SKN ST. PÖLTEN BASKETBALL 67:60 (32:36). - SKN: Mbemba 15, Jalalpoor 11, Holton 10, Ferguson 8, Lewis 7, Dukic 6, Jagsch 3, Kaltenbrunner, Angerbauer.



Stand in der „best-of-five“-Serie: 2:1 für Wels.