St. Pölten ringt Kapfenberg in Verlängerung nieder

Werbung

Denn 4,3 Sekunden vor dem Ende wurde Kapfenberg in einer Überzahlsituation auf dem Weg zum Sieg zurückgepfiffen. Dank Kapitän Jagsch, der gegen Bulls-Topscorer Varner eines von acht Offensivfouls zog. Varner musste zudem, nachdem es schon Green erwischt hatte, mit dem fünften Foul auf die Bank. Der SKN vergab zwar in der Schlusssekunde durch Ferguson den Sieg, sollte dies aber nachholen.

Denn in der Verlängerung war St. Pölten die klar tonangebende Mannschaft und brachte den Erfolg in trockene Tücher (10:4). Das hatte im vierten Viertel nicht danach ausgesehen, denn die Gastgeber lagen nach einem 0:11-Lauf mit 66:73 hinten. Jagsch setzte aber zwei Dreier in die Maschen und hielt sein Team so im Spiel. Da auch Ferguson von der Freiwurflinie zweimal keine Nerven zeigte und Lewis fünf weitere Punkte im Schlussviertel beisteuerte, wahrte der SKN die Chance auf den Sieg.

Holton lässt lange alle stehen

Zuvor sahen die Fans eine One-Man-Show von Holton, der im zweiten Abschnitt unglaubliche 21 Punkte scorte. Somit knackte der US-Amerikaner schon nach knapp 25 Minuten die 30-Zähler-Marke. Im Schlussviertel ließ Holton, mit vier Fouls belastet, zwar offensiv aus, dafür sprangen seine Teamkollegen in die Bresche.

Das Spiel wurde durch viele Fouls geprägt, in den ersten zehn Minuten waren es 14, im zweiten gar 15. St. Pölten war zwar meistens vorne (am höchsten mit 45:33), Kapfenberg ließ sich aber nicht abschütteln. Am Ende hat der SKN das Glück erzwungen.

"Das ganze Jahr ist es schon so knapp. Die Jungs haben die big plays gemacht und gefightet. Das war der Schlüssel", war es für Headcoach Mike Coffin gegen seinen Ex-Klub eine besondere Partie. "Unser drittes Overtime-Spiel. Das kannst du auch verlieren. In der Overtime waren wir sehr stark und sind souverän aufgetreten", fand Sportchef Andreas Worenz.

SKN ST. PÖLTEN - KAPFENBERG BULLS 86:80 n.V. (21:17, 26:19, 16:23, 13:17, 10:4). - SKN: Holton 37, Lewis 13, Jagsch 12, Mbemba 11 (Double-Double mit 10 Rebounds), Ferguson 8, Atasoy 3, Dukity 2, Ersek.