St. Pölten stürzt Spitzenreiter Gmunden

Der US-Amerikaner Ferguson war es auch, der sich 2,6 Sekunden vor Schluss zum Matchwinner krönte. Dank seinem Offensivrebound (einer von zwölf) und den Punkten zum 74:73 durften die Gastgeber nach der Verlängerung jubeln. In dieser lief offensiv vieles richtig gut. Mbemba eröffnete mit einem Zweier, Ferguson legte mit drei, Kaltenbrunner mit zwei Punkten nach. Angerbauers aus der Not geborener Wahnsinnsdreier brachte den SKN auf plus fünf voran, fünf Gmundner Punkten inkl. eines unglücklichen Fouls hätte St. Pölten aber fast die Partie gekostet: 72:73. Doch dann kam Ferguson, der den in der Overtime punktelosen Holton, nach starken 28 in den 40 Minuten davor, bei dessen Fehlwurf rettete. Der Last Second-Wurf durch den ehemaligen St. Pöltner Friedrich verfehlte sein Ziel.

Sieg im zweiten Anlauf

Dabei war der SKN schon in der regulären Spielzeit knapp am Sieg dran. 80 Sekunden vor Schluss lag man mit 62:58 vorne, hatte durch Jagsch auch den letzten Wurf. Doch der ging wie schon gegen Oberwart daneben. Davor war regierten die Defensivreihen und zahlreiche Ballverluste (24:20 für den SKN). St. Pölten gelang in den ersten 7,5 Minuten nur sechs, in der ersten Hälfte lediglich 23 Punkte. In Minute 23 lag man mit 14 Zählern hinten (25:39). Doch die Coffin-Truppe kämpfte sich zurück, zurück zum Sieg gegen den Vizemeister.

„Unsere Defense war Wahnsinn. Wir haben so stark gekämpft. Ich ziehe meinen Hut vor der Mannschaft“, war Headcoach Coffin glücklich.

SKN ST. PÖLTEN BASKETBALL - GMUNDEN SWANS 74:73 n.V. (12:14, 11:20, 22:15, 17:13, 12:11). - SKN: Holton 28, Mbemba (14 Punkte und 15 Rebounds), Ferguson (11 Punkte und 12 Rebounds), Kaltenbrunner 8, Dukity 5, Angerbauer 5, Lewis 3, Ersek, Atasoy.