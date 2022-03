St. Pölten verpatzt Start in die Platzierungsrunde

Zum Auftakt der Platzierungsrunde, in der es um die Ausgangsposition für die Play-offs geht, gab es für St. Pölten in der steirischen Landeshauptstadt nichts zu holen.

19:14, 16:14, 20:18, 20:18: Alle vier Viertel gingen, knapp aber doch, an die Grazer. Eine schwache Trefferquote brachte dem SKN am Ende nur 64 Punkte ein. "Offensiv ist gar nichts gegangen", brachte es St. Pöltens Head Coach Andreas Worenz auf den Punkt. "Erschütternd, dass wir nur mit elf Punkten verloren haben. Von den Prozentsätzen her verlierst du in den Top sechs mit 20, 25 Punkten."

Nur 33 Prozent von der Freiwurflinie

Die Prozentsätze sprechen in der Wurfstatistik Bände: Bis ins vierte Viertel war man vom Zweier schlechter als vom Dreier. Nach 40 Minuten waren es 40% (19/47) vom Zweier, 32% (7/22) aus der Distanz und erschütternde 33% (5/15) von der Freiwurflinie. Auch bei den Rebounds war man deutlich nur Zweiter: 51:38.

Zwar hatte man den Rückstand in Minute 28 auf drei Zähler reduziert (43:46), den längeren Atem hatten aber die Gastgeber. Da half auch die ansehnliche Abwehrleistung mit lediglich 75 Punkten für Graz nichts. Worenz: "Defensiv haben wir einen guten Job gemacht."

UBSC GRAZ - SKN ST. PÖLTEN BASKETBALL 75:64 (19:14, 35:28, 55:46). - SKN: Alanen 16, Lewis 12, Mbemba 9, Mandic 8, Wonisch 6, Jagsch 6, Kaltenbrunner 3, Angerbauer 2, Djukic 2, Böck.