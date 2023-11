St. Pöltner Machtdemonstration im Burgenland

BBC Nord - St. Pölten 66:106. Die Niederösterreicher wurden im Landeshauptstadt-Duell ihrer Favoritenrolle gerecht. Und wie! Sagenhafte 38 Punkte im ersten Viertel, 30 im zweiten Abschnitt: Der SKN ließ es im Angriff so richtig krachen.

Eisenstadt hielt nur die ersten Augenblicke mit. Nach fünf Minuten führte St. Pölten schon mit 22:10. Die Burgenländer lieferten einen erschreckend schwachen Auftritt ab, waren in der Defensive und am Rebound praktisch nicht vorhanden. So hatte die Coffin-Truppe leichtes Spiel, verwandelte sieben Dreier im ersten Viertel.

Nach zwölf Minuten hatte der SKN schon 48 Zähler auf dem Konto. Traf dabei 80 % vom Zweier (8/10) und 69 % vom Dreier (9/13). Waren die Eisenstädter im ersten Viertel offensiv noch mit von der Partie (21), reichte es im zweiten Abschnitt nur mehr zu 14 Punkten. Zur Pause hatte Kavas schon 20 Punkte beigesteuerte, Dukic verwandelte alle vier Dreier. 68 SKN-Zähler nach 20 Minuten: Einzigartig. Genauso wie lediglich drei Ballverluste und eine Reboundbilanz von 22:7.

94 Punkte nach 30 Minuten

Auch der dritte Abschnitt verlief mehr als deutlich: 26:11. Lange hatte St. Pölten mehr als doppelt so viele Punkte wie der Gegner, wie zum Beispiel beim 82:35 (24.). Die höchste Führung betrug 49 Punkte, am Ende des letzten Viertels (99:50). SKN-Headcoach Mike Coffin hatte aber Erbarmen und brachte in den letzten zehn Minuten die zweite Garnitur. Dadurch durfte der BBC Ergebniskosmetik betreiben.

„Es war ein super Spiel. Wir hätten auch mit 70 gewinnen können, das bringt aber nichts. Wir wollten Energie sparen“, schildert Coffin mit Blick auf die bereits am Samstag stattfindende nächste Partie gegen die Vienna Timberwolves.

BBC Nord - SKN St. Pölten 66:106 (21:38, 14:30, 11:26, 20:12). - SKN: Kavas 28, Randolph 22, Atasoy 17, Dukic 14, Tomaschek 12, Angerbauer 8, Konate 3, Schnabl 2, Jagsch.